Chus Mateo: "El duelo ante el Efes es un buen partido para salir fortalecidos"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, expresó este lunes que el partido ante el Anadolu Efes, correpondiente a la jornada 24 de la fase regular de la Euroliga, es un "buen" duelo "en una cancha difícil" para salir "fortalecidos" y conseguir la clasificación para los 'playoffs' y "lograr la ventaja de campo".

"Es un partido importante, en una cancha difícil y contra el vigente campeón. Vamos con ganas de seguir sumando para conseguir, primero, clasificarnos para 'playoffs' y, luego, lograr la ventaja de campo. Es un buen partido para que nosotros salgamos fortalecidos, pero no para eliminar gente de la ecuación de los 'playoffs'", afirmó Mateo en declaraciones publicadas por los medios de club.

El entrenador madridista no quiso dar demasiada relevancia a las ausencias en el vigente campeón para el duelo aplazado por los terremotos en Turquía y Siria. "Pensamos que van a estar todos. Es un equipo campeón y no hay que pensar en sus bajas. No valoramos si están tocados o no. Sabemos cómo funciona esto y más con el Anadolu Efes", reflexionó.

Mientras que el Real Madrid viajará a Estambul solo con Sergio Rodríguez como base puro, después de que Mateo confirmara que Nigel Williams-Goss es baja. "Tiene una rotura en el abductor y hasta dentro de un par de días no sabremos si es de grado 1 ó 2", relató. La baja del estadounidense se suma a la de Sergio Llull, lesionado en la rodilla izquierda, y a la de Carlos Alocén, que acumula más de un año sin jugar tras su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

"Lleva más de un año trabajando pero ha tenido que ir parando en algún momento. En la mentalidad del cuerpo médico y técnico está que se recupere bien. Hay que ser paciente y no marcarse fechas. Esperamos que Alocén y Randolph se recuperen lo antes posible", manifestó Mateo

La buena noticia es que Guerschon Yabusele si formará parte de la expedición blanca, aunque el técnico confesó que no sabe "si podrá jugar". "Las lesiones alteran planes, pero las entradas y salidas de jugadores complican las cosas", lamentó.

"Es lo que hay, no podemos pararnos a pensar en que la carga de partidos es grande y que algunos jugadores han caído lesionados por esta carga. Contra el Bilbao tuvimos la posibilidad de que algunos jugadores adquirieran importancia. Tratamos de no volvernos loco con este calendario y centrarnos en el siguiente partido. Tenemos poco tiempo para entrenar e intentamos aprovechar los partidos para mejorar cosas", concluyó sobre el que será el sexto partido de los blancos en doce días.