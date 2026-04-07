Chus Mateo y Elisa Aguilar felicitan a Aday Mara por su "gesta para el recuerdo"

Archivo - Chus Mateo y Elisa Aguilar durante la presentación del primero como nuevo seleccionador - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) - El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, y la presidenta de la Federación Española (FEB), Elisa Aguilar, felicitaron al pívot aragonés Aday Mara por la conquista este lunes del título universitario de la NCAA estadounidense con la Universidad de Michigan, el primer español en conseguirlo y "una gesta para el recuerdo" para la dirigente y que, para el técnico, pone en valor igualmente el gran trabajo "en las categorías inferiores en España".

"Aday Mara es un jugador que ha mejorado mucho en su carrera y me alegra mucho ver su progreso y su éxito en esta 'Final Four' de la NCAA", expresó Chus Mateo, que acudió a apoyar al jugador zaragozano en esta 'Final a Cuatro', en declaraciones facilitadas por la FEB.

El seleccionador recalcó que el pívot "es un pilar dentro de su equipo a nivel ofensivo y defensivo". "En defensa, ha hecho muchos progresos y cada vez tiene más solidez con el tapón, aprovechándose de su envergadura. Y a nivel ofensivo es un puntal para Michigan, tanto en el juego al poste como a la hora de generar juego", indicó.

"Además de ser muy importante jugando en el poste bajo, desde el poste alto es capaz de distribuir muy bien el balón y generar juego desde allí, con situaciones muy ventajosas en el pick and roll, mejorando en el uno contra uno o, incluso, con tiros de larga distancia cuando se ve con confianza", detalló el madrileño.

Pese al éxito de Mara, Chus Mateo no se quiso olvidar tampoco del resto de jugadores españoles que han participado en el 'March Madness' ('La Locura de Marzo') universitario, "con especial mención a la actuación de un Álvaro Folgueiras que ha sido muy importante para su equipo (Iowa), incluso determinante en muchas ocasiones".

"En general, los jugadores españoles son reconocidos por lo bien que han hecho su trabajo en las categorías inferiores en España y los entrenadores valoran mucho el conocimiento del juego que tienen, algo por lo que debemos felicitar a los entrenadores y a los clubes de formación por los que han pasado", añadió.

De todos modos, el seleccionador no olvida que, "por supuesto, son jugadores que aún tienen mucho recorrido para mejorar y destacar en la élite". "Pero les daremos la oportunidad a todos ellos cuando veamos que están preparados. Las expectativas son muy buenas y es un momento muy ilusionante para todo el baloncesto español", sentenció.

Por su parte, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, celebró lo "histórico" de ver a un español ganar esta 'Final Four' de la NCAA. "Pero no sólo eso, porque lo que ha hecho Aday Mara en estos dos partidos ha superado cualquier expectativa y ha supuesto una gesta para el recuerdo", subrayó.

"Además de por este final de temporada, también hay que felicitar a Aday por el impacto que ha tenido en el proyecto y en la universidad de Michigan, es un orgullo para el baloncesto español. Eso es algo que dice mucho del talento, no solo de Aday, también de Álvaro Folgueiras, que se ha quedado a las puertas de la 'Final Four', de Baba Miller o de Rubén Domínguez, que se están desarrollando de una manera espectacular y somos afortunados porque antes, o un poquito más tarde, les tendremos vistiendo la camiseta de la selección", remarcó la dirigente.

Esta también se acordó de la española Marta Suárez, de la TCU, "que ha completado una temporada espectacular y también ha estado muy cerca de disputar la 'Final Four', poniendo su nombre a la altura de las pioneras Maite Cazorla, Helena Pueyo y Marta García".