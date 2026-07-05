Chus Mateo: "Esta experiencia nos va a hacer crecer"

El seleccioandor nacional Chus Mateo durante el Georgia-España de clasificación para el Mnundobasket 2027 - ALBERTO NEVADO
MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, lamentó la derrota de este domingo en la prórroga ante Georgia, un partido que sabían que iba a ser "muy duro" pese a que fue "una sorpresa" el gran inicio que firmaron y que les permitió tener 22 puntos de ventaja, pero aseguró que "esta experiencia" va a hacer "crecer" a un equipo que debe aprender también a "superar dificultades".
"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy duro desde el principio, y fue una sorpresa para nosotros comenzar el partido de esa manera muy buena. Estuvimos muy cerca de terminar el trabajo, pero ellos siguieron creyendo y jugaron muy duro al final del partido", expresó Mateo en rueda de prensa posterior al choque.
Para el técnico, no jugaron "con el mismo equilibrio en ataque", lanzando "tal vez demasiado desde fuera". "Necesitamos jugar con más equilibrio dentro y afuera, y no lo encontramos en el partido. Hay que aprender, todavía estamos en el camino correcto y esto va a ser un largo camino para caminar juntos. Y esta es la primera experiencia para nosotros de crecer desde la derrota, será bueno porque esta experiencia nos hará crecer", advirtió.
El madrileño cree que hay que "seguir adelante" y "seguir sumando" en la segunda fase de clasificación. "Y saber que para un grupo, para cocinarse, pues tenemos que superar dificultades, por eso es una experiencia que nos va a ayudar a crecer", reiteró.
"Ahora hay que levantarse de una derrota. Hay un parón, volveremos a jugar a una 'ventana' (en agosto), con otros rivales diferentes, pero creo que en general hemos venido haciendo un buen trabajo y una derrota es una anécdota que, seguramente, nos hace daño, porque nos ha hecho daño el perder un partido que podíamos haber ganado, pero el objetivo es estar preparados para la próxima 'ventana', levantar la cabeza y seguir jugando, luchando y ganando juntos", prosiguió.
De todos modos, dejó claro que, "por supuesto", analizarán "un poco" lo que hayan podido hacer "mal" en este partido, pero recalco que "hay que sacar conclusiones positivas de esos minutos positivos". "Nos ha faltado cerrar un partido que teníamos bien orientado, pero no hemos sido suficientemente sólidos o consistentes en los minutos que había que hacerlo", admitió.
"Seguramente todo esto lo vamos a ir detectando con un grupo nuevo que mezcla gente con más experiencia y con otra que no tiene tanta, pero insisto creo que nos viene bien el también saber cómo salir a flote de situaciones adversas. Hay muchos rebotes de ataques finales que nos han hecho daño, ha habido muchas pérdidas que nos han hecho daño, y ha habido, seguramente, momentos donde podíamos haber tenido algo más de concentración. Pero más allá de eso, aparte del juego, nada que reprochar a lo principal para mí, que es la entrega de luchar juntos", sentenció.