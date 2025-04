Chus Mateo: "Hemos encontrado desde el primer momento más recursos que otros días"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, ha destacado haber "encontrado desde el primer momento más recursos que otros días" para vencer este martes al Olympiacos, por 80-72, en el tercer partido de su eliminatoria de los cuartos de final en la Euroliga.

"Ha sido un partido como los son siempre contra un equipo que juega como lo hace Olympiacos, tan sólido atrás. Creo que es difícil abrir así, pero hemos encontrado desde el primer momento hoy más recursos seguramente que otros días. Hemos sido capaces de hacer un buen trabajo defensivo, sobre todo al inicio del partido", dijo Mateo en rueda de prensa.

"No hemos estado bien en el segundo cuarto, claramente, pero hemos decidido ponernos a defender como equipo y creo que ha sido extraordinario ver al equipo luchando, peleando, tratando de evitar que nos metieran canastas fáciles y no dando un balón por perdido", añadió el entrenador madridista en la sala de prensa del Movistar Arena.

En este sentifdo, elogió el "buen rendimiento entre asistencias, pérdidas y recuperaciones" logrado por sus pupilos. "Y creo que eso ha sido la clave, contra un equipo como Olympiacos era importante no perder balones", aseveró al respecto. No en vano, comentó estar "muy contento" por lo que "ha sido una buena victoria a nivel colectivo" y "sin grandes alardes invidividualidades" delante de un pabellón bastante entregado.

"Yo destacaría la predisposición de todos los jugadores a dejarse el pellejo cada vez que entraban en la cancha. Conseguir que todo un líder de la Euroliga anote solo 28 puntos en la segunda parte es para mí una satisfacción", recalcó Mateo sobre un Olympiacos paralizado al final.

"En este juego como todo en la vida, la actitud lo es todo. Y cuando tú ves a tu gente que está detrás de ti demandando a sus compañeros que sigan esforzándose, que sigan luchando, que no den un balón por perdido, todos en la misma página, queriendo ayudar, queriendo aportar, etc., esa actitud se contagia", argumentó el entrenador merengue.

"Hoy hemos sido capaces de enganchar con el público; y cuando somos capaces de crear esta comunión tan mágica, no es fácil que nos ganen aquí. Y eso se consigue empezando desde nosotros, desde esa actitud defensiva, de esforzarnos a pesar de que aún no se abría la ventanita por la que teníamos que colarnos. Y esa ventanita tendremos que abrirla el próximo jueves", se refirió al cuarto encuentro de esta serie.

De hecho, sburayó que "para ganar el próximo día hay que hacer un partido perfecto" y sus pupilos tendrán "que estar bien adelante y bien detrás, pero sobre todo no bajar los brazos". "El baloncesto es un juego de errores y errores va a haber", avisó. "Cada partido se juega de manera diferente, pero hay que aprender de los errores que cometes", agregó.

"Me siento tan bien cuando sucede lo que ha sucedido hoy, arropado por tu gente, cuando lleva en volandas a tu equipo...", comenzó sus alabanzas hacia la afición. "Son momentos que... poder vivirlos es de ser un gran afortunado. Vivir estas situaciones en primera persona, con la gente cómo nos lleva y el cariño que nos demuestra y llevarnos en volandas cuando ve que nos dejamos la piel... buf", reflexionó.

"No sé el tiempo que yo estaré en este puesto, pero eso me lo llevaré conmigo siempre. Y los jugadores también saben lo que tienen a su alrededor y cómo engancharles", afirmó. "No es fácil decir qué ha hecho 'clic', el partido del otro día entramos atrás en el marcador", recordó.

"A mí me vuelve loco esta capacidad que tiene el baloncesto de sorprendernos", admitió un Mateo cauteloso de cara al cuarto partido de esta reñida serie. "Tenemos que estar preparados par no volvernos locos con esta victoria de hoy", apostilló sobre ese duelo del 1 de mayo.

"Sabemos mucho de nuestra afición y lo que ellos quieren: lo que ellos quieren es que nos dejemos la vida. Ellos están deseando este tipo de alegrías y nosotros trabajamos también para ellos", concluyó Mateo en su conferencia de prensa desde el madrileño Palacio de los Deportes.