Archivo - Chus Mateo, seleccionador español masculino de baloncesto. - Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, será el próximo 16 de diciembre en L'Alqueria del Basket, desde las 20:30 hasta las 22:00 horas, el protagonista de otra jornada de formación dirigida a entrenadores, profesionales y estudiantes del mundo baloncestístico bajo el título 'Buscando la ventaja desde los primeros segundos del ataco'.

"La actividad está impulsada por L'AlqueriaLab y la Cátedra de Baloncesto de L'Alqueria del Basket de la Universitat de València, con el objetivo de acercar la experiencia del baloncesto profesional a los entrenadores, fomentar el intercambio de conocimiento y profundizar en diferentes aspectos técnicos y tácticos del juego", informó este martes el Valencia Basket en una nota de prensa.

El mismo texto recalcó de Chus Mateo su "extensa trayectoria en el baloncesto de élite". "Destaca especialmente su etapa como entrenador principal del Real Madrid, con el cual conquistó el Euroliga en 2023, además de varios títulos nacionales. Su experiencia al máximo nivel le ha permitido consolidarse cómo uno de los técnicos de referencia del baloncesto europeo", añadió el comunicado de la entidad 'taronja'.

"Una oportunidad para conocer de primera mano los conocimientos, la experiencia y la metodología de trabajo del actual seleccionador español masculino, en una nueva actividad de formación en L'Alqueria del Basket", zanjó la nota sobre un evento cuyo plazo de inscripción está abierto y que cuenta con plazas limitadas a 30 euros para público general, a 25 euros para miembros de clubes y a 15 euros para estudiantes universitarios.