Chus Mateo lamenta "demasiadas" pérdidas y no haber encontrado "ningún referente ofensivo"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, aseguró que el Unicaja les ganó "claramente de forma merecida" la final de este domingo de la Copa del Rey de baloncesto, un partido en el que consideró que, además del buen trabajo de su rival, les pudo "pasar un poquito de factura" el desgaste de los dos anteriores y donde vio claves las 17 pérdidas, "demasiadas" para un partido de este cariz, "errores de ansiedad" y la ausencia de algún "referente" en ataque.

"Primero de todo felicitar a Unicaja por la victoria y por ganar un título a más, creo que además claramente de forma merecida porque que han jugado mejor que nosotros", comenzó Mateo en el inicio de su rueda de prensa tras la derrota en la final.

El técnico madridista reconocía que llegaban al torneo "muy ilusionados". "De hecho, creo que hemos hecho dos muy buenos primeros partidos, tanto en cuartos como en semifinales y seguramente ese esfuerzo que hemos hecho nos ha podido pasar un poquito de factura en este partido", subrayó.

"No hemos defendido igual, pero sí que es cierto que el Unicaja ha sido capaz de poner el listón físico muy alto y ha tenido realmente mucho acierto en momentos importantes. Creo que Perry ha hecho un partido extraordinario, creo que ha sido el hombre del partido claramente, con muchísimo acierto pero con muy buena la dirección también", añadió Mateo.

Este también apuntó a Kameron Taylor, al que no habían sido "capaces de parar" o a un David Kravish que "también ha estado muy acertado", al igual que cuando "se abren" los '5' de su rival. "Creo que entre estos tres jugadores principalmente, pero por supuesto con el bloque de Unicaja, han sido capaces de desarbolarnos sus ataques", indicó.

Además, incidió en el aspecto de las 17 pérdidas, "demasiadas en una final". "No podemos permitirnos eso", lamentó. "Sinceramente, ha habido pérdidas en la primera parte bastante, diría, tontas, pero alguna ha sido sacando de banda o de fondo con 14 segundos que nos hemos comido el balón. No era algo que estuviéramos haciendo, al revés, éramos un equipo que perdíamos muy poco balones y hemos perdido balones que normalmente no estábamos perdiendo, es algo que ha sucedido seguramente puntualmente y seguramente por un tema más de ansiedad que de otras cosas", recalcó.

Tampoco olvidó el haber fallado "tiros libres importantes". "Hemos cometido errores de ansiedad por querer enseguida ponernos por delante y creo que ha sido un error que luego nos ha hecho ir demasiado a remolque", recalcó, asegurando que esperaban una mejor actuación de "jugadores que normalmente tienen un poco más de brillo a nivel anotador".

"No hemos sido capaces de encontrar a nadie, a ningún referente ofensivo que con consistencia y con profundidad apareciera en el campo. Seguramente nos falta más trabajar lo que es esta plantilla, pero realmente no hemos encontrado esa inspiración que en otras ocasiones sí que jugadores como los del otro equipo han encontrado", agregó al respecto.

Mateo valoró el partido defensivo de Unicaja. "Ha hecho muy bien el balance defensivo y no hemos podido encontrar, como en otras ocasiones, algún tiro llegando, algún contraataque que nos diera una cierta fluidez para entrar en el partido con más rotundidad", admitió el entrenador madrileño.

"No hemos estado acertados y clarividentes a la hora de circular el balón, sin duda ninguna, pero el Unicaja ha tenido muchísimo mérito también metiendo muchas manos, poniendo mucha presión al balón, defendiendo muy bien el 'pick and roll'. La explicación diría que sería un 50 por ciento entre su defensa y nuestro buen ataque", detalló Chus Mateo.

"VIRTUDES TENEMOS, SIN NINGUNA DUDA"

Preguntado por la plantilla, aclaró que debe "tratar de encontrar las virtudes". "A lo mejor las que tenías en otras ocasiones no las tienes tanto, pero creo que tenemos las suficientes como para poder, por lo menos, haber llegado a una final de Copa del Rey y competirla. Ahora estamos liderando la Liga Endesa y creo que eso también dice mucho, con lo cual virtudes tenemos, sin duda ninguna", afirmó.

"Es verdad que hemos perdido algo de físico seguramente y por supuesto nunca pongo excusas y no las voy a poner ahora, pero echamos mucho de menos la ausencia de Deck, que nos da un volumen grande a nivel de físico y es una pieza angular de nuestro equipo. Tendremos que buscar soluciones a la larga y seguiremos compitiendo por llegar a otras finales porque para poder llegar a ganar títulos hay que llegar a finales y nosotros seguimos haciéndolo, gracias a Dios, incluso este año", zanjó al respecto.

Por ello, seguirán "trabajando duro para volver a pelear por títulos durante este año". "Este es más complicado que otros porque tenemos seguramente algún déficit más, pero tenemos que seguir intentando. No hemos sido capaces de ganar, pero prometemos que seguiremos luchando y trabajando que es lo único que podemos decir", sentenció.

Finalmente, Mateo dejó claro el nivel del campeón. "Ya viene siendo un hecho que está siempre arriba. Ha conseguido ganar dos Copas del Rey en los tres últimos años, han ganado una Supercopa y una Champions. Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo y sobre todo tiene una plantilla y una estabilidad y una estructura que creo que lo está haciendo francamente bien. Claro que es una alternativa, sin duda", concluyó.