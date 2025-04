Chus Mateo: "Llevamos un tiempo que no dejamos de levantarnos de la lona y eso ayuda a sentirte fuerte"

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, dejó claro que afrontan optimistas un "'playoff' grande" de la Euroliga ante el Olympiacos griego, "un gigante" y "un equipo con mucho corazón y mucho orgullo" porque se sienten "fuertes" después de llevar "un tiempo" en el que no han dejado de sobreponerse a dificultades sin dejar de "pelear".

"Estoy contento porque competimos, porque llevamos un tiempo en el que no dejamos de pelear, de luchar, de levantarnos de la lona y eso te ayuda a sentirte fuerte", señaló Chus Mateo este martes en rueda de prensa previa al inicio el miércoles del 'playoff' al mejor de cinco partidos en Grecia.

El técnico madridista tiene claro que van a "pelear con un gigante". "Que nadie se engañe, vamos a pelear en su casa contra un gigante, pero nos gustan esas cosas, nos gustan los retos. Y hemos caído tantas veces a la lona durante este año y nos hemos levantado tantas veces, así que vamos a dejarlo empezar y que empiece la pelota a botar", subrayó.

Por este motivo, no le da "mucho valor a lo que puedan decir de fuera" sobre el rendimiento y las opciones de su equipo. "Doy valor a lo que me digan en mi vestuario, ni siquiera diría que doy valor a lo que digan aquí, doy valor a lo que hay dentro de mi vestuario, de lo que es mi fuerte y mi fuerte es lo que tiene que estar, valga la redundancia, fuerte", apuntó.

"Y si ahí no hay resquicios, no hay fisuras, si ahí estamos bien, creo que podemos afrontar un 'playoff' con la seguridad de que vamos a competir. ¿Cuántas veces todos, en un momento determinado, tenemos que tragarnos las palabras que hemos dicho anteriormente? Todos, yo el primero. Entonces, de verdad, no le doy ninguna importancia, me importan los míos y lo mío", sentenció al respecto.

Con todo, sabe que les ha tocado "el mejor equipo" de esta Euroliga, en la que Olympiacos ha dominado la Fase Regular. "Ha jugado casi de memoria, con una forma de hacer las cosas muy sólida, tanto delante como detrás. Defensivamente, es un equipo muy bien entrenado, juega como equipo y será un partido y un 'playoff' grande, sin duda", recalcó.

El entrenador madrileño no quiso hacer mucho caso a las bajas o estado físico de algunos jugadores rivales. "Puedo hacerme mis ideas de cómo creo que van a jugar ellos, pero seguro que llegan bien y con todos. Vamos a enfrentarnos a un Olympiacos que siempre es un equipo con mucho corazón y mucho orgullo. Va a competir y jugar bien y nosotros tendremos que jugar mejor para ganarles", aseveró Mateo.

Tampoco hace mucho casa al tema de la presión. "Pienso que es la que tú te quieras poner. Sabemos al club que representamos y siempre aspiramos al máximo, cada vez que te pones este escudo en el pecho no hay tanto una presión, sino una responsabilidad. Hay mucha gente que se siente muy identificada con este escudo y estos colores, y para nosotros, es una responsabilidad poderles dar alegrías", apuntó.

"Pero ellos tienen la responsabilidad de tener la ventaja de campo y el Real Madrid siempre les pone problemas. No sé si estarán muy contentos de enfrentarse a nosotros", concluyó el preparador madridista, que confirmó la duda del pívot Bruno Fernando, aunque parece que está "mejor" de sus problemas en el tendón de Aquiles.