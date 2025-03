Chus Mateo: "No podemos rasgarnos las vestiduras por perder el 'basket-average'"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, ha opinado que sus pupilos "no" pueden rasgarse "las vestiduras" por haber cedido el 'basket-average' contra el EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, a raíz de su triunfo por 96-89 en la jornada 31 de la temporada regular en la Euroliga, pero sin voltear el 85-76 encajado en la jornada 8.

"Al final ellos son un muy bien equipo y el 'basket-average' no lo hemos podido ganar. Pero contento de ganar a un superequipo como el Milán. Todas estas victorias son muy importantes y nos quedan tres partidos así por delante. Lo importante era ganar, independientemente de no haber recuperado el 'average', no podemos rasgarnos las vestiduras por eso", dijo Mateo este martes en rueda de prensa tras el encuentro.

"Era un partido difícil de ganar, sin duda ninguna. Creo que hemos tenido una puesta en escena muy buena, con mucha energía, pasando dentro, botando el balón, anotando de fuera, etc. Hemos podido contener su línea de tres puntos, que es uno de los mayores peligros que tienes y después del descanso han vuelto al partido gracias a eso, y por momentos nos ha condenado. Pero hemos sido capaces de sacar diferencia cuando ellos se han puesto a seis puntos, creo", resumió el técnico merengue.

Luego señaló que esta victoria contra los milaneses en el Movistar Arena pone a su equipo "en un situación de seguir creciendo", en busca del 'play-in' o incluso de los 'playoffs'. "Tenemos ahora un partido dificilísimo en el campo del Estrella Roja, en Belgrado, y tendremos que hacer un muy buen partido para llevárnoslo", avisó al respecto.

"Es importante quitarnos la presión de entrar en las eliminatorias, por entrar en los 'playoffs' o por entrar en la Final Four. Es importante llegar a eso porque nos va a permitir quitarnos esa presión que aún sentimos", recalcó Mateo antes de elogiar a su plantilla.

No en vano, afirmó que sus jugadores "están luchando cada día por encontrar su mejor versión" y también que "cada día dan un paso adelante. "Esto es una carrera de fondo, en la que tenemos que levantarnos las veces que hagan falta y ser tenaces", apuntó. "Jugando como equipo, podemos llegar realmente lejos", apostilló Mateo.

Mientras, personalizó sus alabanzas en Usman Garuba: "Cuando nos da la versión del otro día en Málaga o de la primera parte de hoy, me parece un jugador que todo el mundo querría tener en sus filas". "Todos sabemos que tiene unas carencia en otros aspectos, pero nos da más de lo que nos quita", argumentó sobre el ala-pívot de Azuqueca de Henares.

"Me gusta ilusionarme al ver que las cosas van por donde deben", comentó sobre cómo ve el desenlace de la temporada regular, subrayando estar alegre por ver "que todos puedan sentirse que en un momento determinado que pueden anotar, que todos peleen por el rebote, que lo estamos haciendo últimamente", destacó el entrenador madridista.

"Es un equipo que está luchando por hacerlo cada día mejor. También es verdad que necesitamos semanas que no sean tantos partidos, semanas que necesitamos entrenar. Esta temporada va por otro camino y nosotros lo sabemos, vamos a seguir luchando por encontrar nuestra mejor versión", insistió en la sala de prensa del pabellón capitalino.

Además, mandó un recado a ciertos análisis sobre su desempeño o el de sus pupilos. "Me gustaría que la gente dejara de ser tan frívola", expresó antes de zanjar su rueda de prensa hablando sobre el pívot angoleño Bruno Fernando. "Si fuerza el juego, no va a ser una buena solución. A veces hay que dejar que el juego te lleve", explicó. "Yo espero mucho de él y lo va a conseguir", concluyó Mateo.