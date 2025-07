Chus Mateo: "Es un poco un shock, piensas que son los rumores de siempre"

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exentrenador del Real Madrid de baloncesto Chus Mateo reconoció estar en "shock" después de ser despedido de su cargo este jueves de manera oficial, a pesar de ganar seis títulos en los últimos seis años y la Liga Endesa la semana pasada, asumiendo las decisiones del club blanco con la "cabeza alta".

"Estoy tranquilo, hay que asumir ciertas cosas que no dependen de ti. He estado tres años en el Real Madrid y me he dejado la vida en ello, lo he dado todo", dijo por la noche, en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser recogida por Europa Press, unas horas después del anuncio oficial de su salida del club blanco.

"Estoy un poco triste, sin duda, uno siempre tiene la esperanza, por momentos siempre se oyen rumores de que puede venir alguien a sustituirte, desde el primer día, nunca ha habido una tranquilidad absoluta, pero he tratado de compensarlo con trabajo", añadió.

Los rumores se hicieron realidad este jueves, aunque Mateo desveló que la decisión se le comunicó hace tres días, sin tener contacto con el presidente del club, Florentino Pérez. "Sí me lo temía, no por nada, venía escuchando ciertos rumores, que venían de antes del 'Playoff'. Cuando ganas la liga piensas que eran los rumores de siempre, que no tenían una base real, y vas a continuar, porque realmente tienes un año más de contrato", confesó.

"Seguramente hace tres días (lo supo). Juan Carlos Sánchez me dice que no continuaré. Él me dice que le hubiera gustado que no fuera así, yo entendía que no era una decisión suya, pero no quería indagar demasiado. He disfrutado tres años magníficos. Ojalá que continúen los títulos, soy del Madrid", añadió.

"Nos saludamos en la celebración en la Comunidad y el Ayuntamiento pero no he sabido nada más de él. De momento no, igual mañana me manda un mensaje. Tampoco le doy demasiadas vueltas. No valoro cómo actúan los demás", comentó sobre Florentino. Con todo, Mateo valoró con satisfacción sus últimos tres años.

"He tenido la fortuna de estar bien rodeado, hemos conseguido los títulos. Argumentar cualquier tipo de resultado, no tiene sentido, y uno puede entender que se quiere dar un cambio a la sección y hay que asumirlo, pensar que tu trabajo ha sido buen y salir con la cabeza alta. Muchas cosas quedarán ahí en el recuerdo, en el club de mi vida, en el club que quiero", apuntó.

Por otro lado, Mateo se refirió a su futuro con calma, aunque quede libre el puesto de seleccionador nacional, ya que Sergio Scariolo es su sustituto en el Madrid. "Me gustaría seguir entrenando. Es verdad que es necesario asentar un poco y ver esta situación, es un poco un shock, para mí es triste no poder seguir haciendo tu trabajo. Es mi profesión, lo entiendo, sé que voy a tener más opciones", afirmó.

"Es verdad que esta etapa sentía una responsabilidad especial, a la altura de la exigencia de este club. Lo hice creo que siempre con dignidad, con un estilo diferente, sin levantar mucho la voz y tratar de bajar un poco las pulsaciones. Me gustaría parar un poco. El banquillo del Madrid te aprieta un poco en el sentido de sentirte muy responsable. Tengo que devolver un poco a los pequeños, tengo dos niños de tres y seis años", añadió.

"Cómo no me va a gustar dirigir a la selección española, ojalá, a la selección y a muchos clubes. A lo mejor hay muchos candidatos a ese banquillo, es increíble el nivel de los entrenadores de España", apuntó, deseando suerte a Scariolo en el conjunto blanco.

Además, el técnico madrileño puso en valor lo logrado. "El trabajo siempre ha sido el mismo y los resultados los hemos conseguido, ganar la mitad de los títulos posibles, llegar a 10 finales de 12, me hace sentir contento. Pienso también que habiendo leyendas en el Real Madrid, ser el cuarto entrenador que más títulos y partidos ha conseguido me hace sentir orgulloso", terminó.