Chus Mateo: "Somos un equipo joven que tiene muchas ganas y ambición de clasificar al Mundial"

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, atendiendo a los medios de comunicación en el entrenamiento previo al encuentro frente a Portugal. - ALBERTO NEVADO

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha asegurado que tiene bajo sus órdenes "un equipo joven" con "muchas ganas y ambición" de clasificarse para el Campeonato Mundial de la FIBA de Catar 2027, y a su vez ha considerado "importante" que "la química y el juego colectivo" siga creciendo "poco a poco".

"El equipo lo veo bien, aunque con falta de tiempo para consolidar ciertos conceptos, pero somos un equipo joven que tiene muchas ganas y ambición de conseguir el objetivo lo antes posible. Esa clasificación para el Mundial que estamos encaminando estos días y que ojalá podamos dar una alegría a la afición de Zaragoza, que seguro que nos va alentar con su apoyo", comentó Mateo este jueves en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB) desde Zaragoza.

Pese a no poder tener mucho tiempo de preparación, destacó que sus pupilos tratan de mantener principios básicos. "Ser capaces de compartir el balón, jugar rápido, de defender lo más arriba posible y buscar que todo el mundo sea útil. En ese sentido asentamos ciertas cosas que nos puedan hacer ganar, sobre todo conseguir el espíritu de equipo de estar juntos y funcionar como equipo, independientemente del talento individual que pueda tener cada uno", subrayó el seleccionador.

Luego Mateo elogió a los jugadores jóvenes que tienen un recorrido y futuro "grande dentro de esta selección". "Tratamos de dar pasos por delante en sus futuros, pero a la vez no podemos perder de vista el objetivo estamos buscando a corto plazo desde que empezó esta aventura, que es la clasificación para el Mundial", advirtió al respecto.

"Es importante que la química exista entre ellos y la forma de entender el juego colectivo siga creciendo poco a poco, porque la madurez se va adquiriendo con el tiempo. Esa madurez, de muchos de ellos que son jóvenes y muy buenos, va a afianzar ciertas cualidades que son buenas y fantásticas para el colectivo, pero hay que dar tiempo para que esto se vaya solidificando", sentenció el entrenador de 'La Familia'.

YUSTA: "MATEO ME HA DADO CONFIANZA, ESTOY A GUSTO CON SU FILOSOFÍA"

Por su parte, el alero Santiago Yusta se mostró contento por seguir convocado de cara a estas ventanas clasificatorias de la FIBA. "Mateo me ha dado confianza, estoy a gusto con su juego y filosofía. La verdad que estoy bien, mientras me siga llamando yo voy a venir", reconoció.

Sobre la presumible calidad del conjunto español, reconoció la proyección de los más jóvenes. "Son grandes jugadores que ya se veían que iban a llegar súper alto en todo lo que hiciesen y lo están haciendo. Así que estoy muy contento por ellos", subrayó Yusta.

El exjugador del Casademont Zaragoza se sintió "ilusionado" y con un sentimiento "especial" por volver a jugar en la capital maña. "Estoy muy bien de estar aquí. Al final es como si no me hubiera ido porque ha pasado poco tiempo, he visto a mis antiguos compañeros, a la gente que trabaja en el pabellón...", señaló desde el Pabellón Príncipe Felipe.

Asimismo, Yusta valoró el inminente duelo ante Portugal en la segunda ronda clasificatoria para el Mundial de 2027. "Será un partido duro contra un equipo veterano que llevan mucho tiempo juntos. Ellos son agresivos y duros, por lo que tendremos que estar a su nivel de dureza y no dejarnos achantar, además de hacer nuestro juego", concluyó.