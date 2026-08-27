España inicia con derbi ibérico la segunda fase clasificatoria para el Mundial 2027

Archivo - Hugo González, durante un partido. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto jugará en casa este viernes (21.00 horas) contra la selección de Portugal su primer partido dentro del Grupo I en el camino clasificatorio hacia la próxima Copa Mundial de la FIBA, que se disputará en Catar del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027.

Este particular derbi ibérico sobre la cancha del Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza abrirá para ambos conjuntos la segunda fase de clasificación, habiendo arrastrado los resultados de la fase anterior. Ahí España completó una gran actuación liderando el Grupo A, pero sin la guinda del pleno de triunfos porque perdió en la sexta y última jornada.

Fue el pasado 5 de julio en su visita a la selección de Georgia, por un ajustado 91-89 en la prórroga tras un encuentro donde los pupilos de Chus Mateo habían comenzado muy bien y colapsaron en el cuarto periodo, hasta protagonizar finalmente ese traspiés en el tiempo suplementario y en lo que supuso la primera derrota de Mateo como seleccionador patrio.

Hasta ese día en Tiflis, el antiguo entrenador del Real Madrid había guiado a 'La Familia' hacia cinco victorias solventes en igual número de jornadas previas dentro de un grupo complicado, con presencia de Ucrania y también de Dinamarca, ésta a la postre colista y con todo derrotas.

Actualmente, por ese criterio de arrastrar resultados, España lidera el Grupo I con balance de 5-1, mientras que justo por detrás aparecen la selección ucraniana y la de Montenegro con registro de 4-2; y por debajo ya están Portugal, Grecia y Georgia con balance de 3-3, constatando que esta segunda fase será de armas tomar en busca de billetes mundialistas.

Tras conocerse el pasado 19 de agosto la baja del ala-pívot canario Santi Aldama para no forzar tiempos de recuperación tras su intervención quirúrgica, quedan cuatro jugadores de la NBA en la convocatoria de un Chus Mateo encargado del relevo generacional en el combinado nacional, y sobre el que tanto y tanto le preguntan en cada rueda de prensa.

Con Hugo González asentado en los Boston Celtics en tiempo récord y con Sergio de Larrea a las puertas de debutar con los Dallas Mavericks, los bisoños Aday Mara (Oklahoma City Thunder) y Baba Miller (Los Angeles Clippers) no cuentan aún con internacionalidades pero parece que tendrán ya protagonismo junto a los dos Hernangómez y el resto de veteranos.

Los hermanos Willy y Juancho ejercerán como capitanes de un combinado donde Alberto Díaz tiene un hueco fijo entre los bases, Santi Yusta va adquiriendo galones y además jugará en un pabellón que conoce bien tras su etapa en el Casademont Zaragoza y Darío Brizuela y Joel Parra tendrán ganas de reivindicarse antes de regresar a la disciplina del Barça.

En situación similar está Izan Almansa, pero en su caso para lucirse tras marcharse del Real Madrid, y además Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry procurarán acoplarse como dúo de exteriores como un ensayo para la temporada de clubes, ambos coincidiendo en el Valencia Basket.

Por parte de Portugal, las reincorporaciones del pívot Neemias Queta y del ala-pívot Rúben Prey a la convocatoria de Mário Gomes fue lo más relevante cuando el seleccionador anunció el pasado 30 de julio su lista para esta ventana, que incluirá un partido ante Georgia. Además, el base André Silva vive su primera internacionalidad con su selección absoluta.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: De Larrea, González, Yusta, Pradilla y W. Hernangómez --posible quinteto inicial--; Díaz, Cárdenas, Brizuela, Saint-Supéry, Parra, Miller, Almansa, J. Hernangómez y Mara.

PORTUGAL: Cruz, Cândido Sá, Relvão, Prey y Queta --posible quinteto inicial--; Silva, Da Silva, Brito, Ventura, Amarante, Queiroz, Nuno Sá, Lisboa Santos, Monteiro, Williams y Voytso.

--ÁRBITROS: Sin confirmar.

--PABELLÓN: Príncipe Felipe de Zaragoza.

--HORA: 21.00/M+ Vamos, DAZN y Teledeporte.