Chus Mateo: "La Supercopa no es un título exageradamente fiable para la confianza"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, afirmó este viernes que afrontan con "muchísima ilusión y ambición" la nueva temporada, que arranca este fin de semana con una Supercopa Endesa que no considera "un título exageradamente fiable para la confianza" por estar casi en la pretemporada y en la que empezarán ante un Barça que se ha reforzado con "mucho talento individual".

"La Supercopa no es un título exageradamente fiable para la confianza", replicó Mateo en rueda de prensa sobre el primer torneo oficial y que llega cuando el equipo ha empezado a hacer la pretemporada y "algunos jugadores están con más ritmo que otros". "Los ritmos no están trabajados de la misma manera y se nota que hay diferentes picos de forma, pero es lo que tiene la pretemporada", añadió.

El campeón de Europa afronta la temporada "con muchísima ilusión y con muchas gansas y ambición". "Sabemos que tenemos la oportunidad de hacer un buen año y es lo que queremos porque somos ambiciosos. Tengo una plantilla muy parecida, pero con más conocimiento de lo que hay, estamos esperando llegar lo más alto posible a todas las competiciones", subrayó.

"Siempre trato de empezar de cero en todo lo que hago y quiero inculcar esa mentalidad de que el pasado es pasado, que la Supercopa y la Euroliga son pasado, tenemos que afrontarlo así porque somos ambiciosos. La dinámica es más conocida, pero no por eso tenemos que relajarnos porque en el Real Madrid se nos exigen lo máximo al principio, la mitad y el final de temporada. Hay que tratar de mantener la tensión y la ambición, así que espero que las ganas de ganar no se hayan desvanecido con el verano y que afrontemos las cosas desde el día a día como el año pasado, sin hacer cábalas para el futuro", remarcó Mateo.

Y el primer rival en Murcia será un Barça al que ve "diferente" y que aunque "ha perdido muy buenos jugadores, ha ganado otros muy buenos". "Tiene mucho talento individual, los cuatro fichajes que han incorporado son extraordinarios. Ahora tiene que tratar de jugar como equipo y ser sólidos, que es de lo que me ocupo yo de mi equipo. Será una temporada diferente, seguro", detalló.

En este sentido, "no" le sorprendió el fichaje de Willy Hernangómez por el conjunto catalán pese a su pasado madridista porque no deben meterse en una "decisión libre" del jugador. "Supongo que habrá valorado todas sus opciones y el Barça es una muy buena, como el Real Madrid. Le deseo lo mejor a nivel personal", aseguró el entrenador del Real Madrid.

"EL AÑO PASADO SE DECÍA QUE FALTABA ALGO Y NO SALIÓ MAL"

"Yo estoy encantado con los que tengo. Hemos tenido más bajas que altas, pero también podemos dar la oportunidad a la gente que se ha formado aquí como Hugo (González) e Ismaila (Diagne), que poco a poco irán aprendiendo como otros que han estado aquí y que muchos han acabado en la NBA. Tenemos que darles la oportunidad para saber si son buenos o no y nos van a ayudar. También gestionar un número tanto alto como el del año pasado tampoco es tan fácil porque hay que mantener a todo el mundo vivo hasta el final", indicó sobre su plantilla, en la que espera que Carlos Alocén se una pronto ya que todavía le falta "ritmo" tras su lesión de rodilla.

En este sentido, Chus Mateo no confirmó nada sobre la posible llegada de Usman Garuba. "No le tengo, me encantaría que estuviese, pero es una decisión del jugador. ¿Cómo no me va a gustar?", advirtió. "Se entrena a con lo que se tiene, pero no hay que hablar nombres propios, hay que hablar del Real Madrid como equipo", resaltó.

"El año pasado a estas alturas de la temporada había muchas dudas en alguna posición y nos dedicamos a trabajar, a no poner excusas y a trabajar como espera la afición para conseguir algún premio. El año pasado se hablaba mucho de si nos faltaba algo y no salió mal del todo", sentenció.