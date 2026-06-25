Chus Mateo: "Tenemos a la vista jugadores jóvenes que transmiten ilusión, pero hay que ser cautos"

Archivo - Chus Mateo, seleccionador nacional de baloncesto, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25. (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, elogió este jueves a los jugadores jóvenes nacionales que transmiten "ilusión", aunque pidió ser "cautos" con ellos después de los los cuatro triunfos en la fase de clasificación al Mundobasket del año que viene, al mismo tiempo que reconoció la "experiencia" y "capitanía" de los más veteranos como 'Willy' Hernangómez.

"Tenemos a la vista de jugadores jóvenes que nos hace transmitir la ilusion del futuro, pero tenemos que ser cautos y dejar a los jugadores que vayan haciendo su camino y proceso. No queramos correr porque no estamos preparados, pero sí tenemos que ir caminando firmes", declaró Chus Mateo en rueda de prensa tras anunciar la convocatoria de España para las últimas dos jornadas de la primera fase de la clasificación para el Mundobasket de 2027 ante Dinamarca y Georgia.

Desde la sede de Endesa, el madrileño explicó que las ausencias de los jugadores seleccionados en el 'Draft' de la NBA Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller responden a que se deben "preparar" con sus respectivas franquicias norteamericanas, pero que en un futuro cercano "ojalá" estén con el combinado, ya que "cuenta con ellos".

Sobre el capitán de la selección española 'Willy Hernangómez se mostró confiado con que vuelva su "mejor nivel", pese a jugar pocos minutos en esta temporada en el Barça. "Lo único que voy hacer es decirle que tiene toda la confianza del seleccionador y de sus compañeros. Que ayude de la mejor manera posible a construir este grupo por su experiencia y capitania", añadió.

Además, Chus Mateo se refirió al jugador de los Bolton Celtics Hugo González como un jugador que va aportar "madurez" pese a su corta trayectoria en la NBA, ya que tiene "cierto peso" en el equipo estadounidense, y relevó que fue el propio jugador el que le transmitió su deseo de estar en esta 'ventana' en una conversación telefónica.

El técnico madrileño reconoció que se enfrenta a diferents circunstancias a la hora de elaborar una convocatoria, pero ha conseguido que los 14 seleccionados aporten un "equilibrio", porque ya conoce "algunos jugadores" y a "otros no", a los que está deseando probar en las "grandes citas".

"Hemos buscado la química y sabemos que han acabado hace un mes o que han terminado ayer. No soy nadie a que le guste buscar excusas, vamos a intentar jugar bien con los que están parados y los que vienen de competir", aseveró.

Sobre la nueva realidad de los jugadores formándose en Estados Unidos, Mateo reconoció que "no deben rasgarse las vestiduras". "Son jóvenes que hay que tener controlados, hay que fijarse en más equipos porque todos tienen capacidad de adaptarse y madurar y competir a buen nivel. Ahora tenemos que valorar el nuevo escenario y adaptarnos que es importante", añadió un técnico madrileño que avanzó que de momento no contempla la posibilidad de "nacionalizar jugadores".