Chus Mateo: "Voy a ser exigente con los nuevos, voy a pedirles esfuerzo y máximo compromiso"

Archivo - El seleccionador nacional masculino de baloncesto Chus Mateo durante un entrenamiento - FEB - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, no piensa en hacer "cálculos" para clasificarse en el Mundial de Catar de 2027 porque está concentrado en el partido del próximo jueves contra Dinamarca y remarcó que va a exigir "esfuerzo, máxima dedicación, máximo compromiso" a los nuevos jugadores que acuden a esta concentración.

"Voy a ser exigente y voy a pedirles esfuerzo, máxima dedicación, máximo compromiso, que entiendan que tenemos muy poco tiempo y que no podemos perder ni un segundo en explicar las cosas dos veces, que atiendan, que estén atentos para que cuanto antes podamos jugar como equipo", aseveró Mateo este lunes a los medios antes del primer entrenamiento del equipo en la Caja Mágica.

El preparador madrileño también sabe que es importante que estos jugadores nuevos sientan que son "partícipes" porque la selección es de "todos". "He tenido la posibilidad de trabajar con los seis que no he disfrutado en las dos 'ventanas' anteriores y que son nuevos, hay gente a la que no conozco, gente dentro que son más veteranos o más jóvenes", indicó.

"Les he pedido que sean ellos, así que estoy convencido que con su compromiso, con su esfuerzo, con sus ganas de entender lo que vamos a hacer y dando la importancia que merece el partido contra Dinamarca", añadió al respecto.

Para el seleccionador español, este primer día de entrenamientos es una "primera toma de contacto muy suave" para saber cómo están los jugadores físicamente, pero a la vez se mostró "optimista" pese a no tener tiempo para la preparación.

"Hay jugadores que llevan tres meses parados, como es el caso de Mario Saint-Supéry, como Hugo González, que lleva dos, otros que llevan un mes parado porque no entraron en 'playoffs' de la Liga Endesa, y otros que han acabado hace muy poco. Entonces, supongo que habrá ritmos diferentes de competición", remarcó.

Por ello, empezarán "poco a poco y a tratar de conseguir lo antes posible el 'click'" que necesitan "porque es lo más importante", aunque incidió principalmente "conseguir un buen ambiente, una buena atmósfera de trabajo y entender la importancia de los partidos que vienen".

De todos modos, aún no piensa en el jueves en el partido ante Dinamarca. "Lo único que pienso es en jugar contra Dinamarca, en hacer buenos entrenamientos y tratar de estar preparados para competir al máximo nivel contra una selección que no será fácil por mucho que, en nuestro grupo todavía no haya conseguido ninguna victoria", apuntó.

"Creo que el hecho de que cada victoria cuente ya de por sí, independientemente del respeto que tengamos siempre a los rivales por el hecho de respetar nuestro propio trabajo, dice mucho de que seamos capaces de entender que una victoria más nos puede acercar poquito a poco más al Mundial", afirmó.

Finalmente, Mateo dejó claro que dirigir a España es una de las "sorpresas inesperadas y agradables", y eso le hace vivirla "día a día". "Trato de, tanto las cosas buenas cuando vienen, como las cosas no tan buenas, asumirlas como parte del camino y tratar de que no me afecte demasiado en lo que es fundamental en mi vida. Esto es una de las partes más bonitas de mi vida, el baloncesto siempre, pero entiendo que esto es una parte importante, pero hay cosas que son fundamentales", concluyó.