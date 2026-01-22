La ciudad de Badalona presenta la 'Final Four' de la Champions League: "No hay una ciudad mejor"

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, y el alcalde de Badalona, Xabier García Albiol. - FIBA

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badalona ha presentado oficialmente este jueves la 'Final Four' de la Champions League de baloncesto, que se disputará entre el 7 y 9 de mayo en el pabellón olímpico de la ciudad, y que será la décima edición de una competición que ha ganado en las dos últimas temporadas el Unicaja Málaga.

El acto, celebrado en la FITUR, ha contado con la presencia del presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, el alcalde de la ciudad catalana, Xabier García Albiol, y uno de los embajadores de la 'Final Four', Jordi Villacampa.

El alcalde de Badalona, Xabier García Albiol, afirmó que Badalona es "la cuna del baloncesto en Catañuña y España". "La relación de baloncesto con Badalona es especial, tenemos 12 clubes y somos la ciudad de Cataluña con más fichas de baloncesto", reseñó.

El edil subrayó que la 'Final Four' no son solo "cuatro partidos", supone también "llegar a todos los clubes, colegios y barrios" para "aproximar el baloncesto a la ciudadanía" y explicar lo que representa la Champions League. "Ese fin de semana, Badalona será la capital europea del baloncesto y no hay una ciudad mejor para serlo", agregó.

Por último, García Albiol destacó que será un acontecimiento con "dos embajadores", uno en el campo, Ricky Rubio, y uno fuera, Jordi Villacampa. "Estuve reunido con Ricky Rubio hace unas semanas y le hacía mucha ilusión. Es una apuesta porque nos tenemos que ganar el estar en la 'Final Four'. Aun así, puedo garantizar que la ciudad de Badalona se va a volcar y va a estar a la altura. Queremos que sea la mejor de las 10 ediciones", concluyó.

Por su parte, el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, dijo que quieren que sea la "gran fiesta del baloncesto europeo". "La vuelta de Ricky Rubio, uno de los iconos del baloncesto, y la ilusión por acoger esta 'Final Four' ha sido clave para elegir a Badalona como sede. No hay un sitio mejor que Badalona para esta 'Final Four'", anexionó.

Garbajosa explicó que, incluso, se ha adelantado un día la final para no coincidir con el día grande de la ciudad: "Queríamos hacer algo que no se hubiera hecho nunca y queremos que quede algo. Ese es el mayor elemento motivador que puede tener la cuidad de Badalona".

Por otro lado, el máximo dirigente de FIBA Europa señaló que como organizadora de la competición tienen "una responsabilidad muy grande". "Hemos sido exigentes porque queremos hacer algo ambicioso, queremos que sea más de tres días, cubriendo desde lo más alto hasta lo más bajo. Tenemos una responsabilidad con la base, porque sin ellos no hay futuro. El baloncesto es valores y esfuerzo, y queremos trasmitirlo y que quede ese legado", razonó.

Por último, sobre las opciones del Juventut de Badalona de estar en la 'Fina Four' apuntó que ve "muy bien" al equipo, y que en una competición de liga tendría "muchas opciones de estar", pero que las eliminatorias son "más impredecibles", concluyó.

Badalona será la cuarta ciudad española que albergue la 'Final Four' de la Champions League después de que lo hicieran Tenerife (2017), Bilbao (2022) y Málaga (2023).