Claudia Soriano: "Cualquier jugadora sueña con venir a la selección, es un premio enorme"

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID), 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española y del Durán Maquinaria Ensino Claudia Soriano confesó este martes que es "un premio enorme" acudir a una concentración del equipo nacional y jugar con la camiseta de la selección, algo con lo que "cualquier jugadora sueña", además de una oportunidad que quiere aprovechar "al máximo".

"Es un premio enorme. Cualquier jugadora de baloncesto ha soñado alguna vez con estar jugando para la selección. Es verdad que estoy haciendo una buena temporada, pero tampoco lo veía una posibilidad real. Pero ha venido. Estoy feliz y aprovechando al máximo todos los segundos que estoy aquí", expresó la jugadora a los medios desde el Pabellón José Antonio Paraíso.

La joven base del Durán Maquinaria Ensino de Lugo reconoció estar "muy feliz" por la llamada de la selección, aunque es una concentración "muy intensa". "Llevamos tres días y hay mucho trabajo que hacer. Sobre todo, para las nuevas, tenemos que adaptarnos del todo. Pero estoy muy contenta, las chicas son geniales, el 'staff' es muy agradable, lo están haciendo muy fácil. Concentradas e intentando aprovechar al máximo, porque tenemos dos partidos importantes ahora", afirmó.

"Ya nos lo ha dicho Miguel, estamos aquí como parte de un grupo más extenso de muchas jugadoras que están en seguimiento. Si nos vuelven a llamar, genial, ya tendremos todo esto ganado. Si no, o si nos vuelven a llamar de aquí dos concentraciones, pues lo aprovecharemos igual, pero sí, efectivamente, mola mucho que nos hayan llamado y estar aquí", relató sobre el papel de las debutantes, hasta cuatro en esta concentración.

Y en la adaptación de aquellas jugadoras con menos experiencia, es clave el rol de las más veteranas, como Maite Cazorla, Andrea Vilaró o María Araújo. "Directamente no nos dicen nada, pero indirectamente nos lo dicen todo. Nos ayudan con los cambios, que puede ser una cosa que a veces te da miedo decirle, por ejemplo, a Maite 'oye, cambio por ti'", confesó.

"Pero nos lo ponen muy fácil. Todas las preguntas nos las resuelven bien. Es muy agradable, no se nota que ellas llevan aquí no sé cuántos años y nos tratan diferente. No, aquí somos todas iguales", concluyó Soriano, antes de volar junto al resto del equipo a Austria para enfrentarse el jueves al país centroeuropeo y, tres días después, se medirán a Países Bajos.