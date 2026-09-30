Los Cleveland Cavaliers inician su 'training camp' en Fuengirola

Donovan Mitchell, en un partido con los Cleveland Cavaliers. - ZOU ZHENG / XINHUA NEWS / EUROPA PRESS

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Cleveland Cavaliers han empezado este miércoles su 'training camp' en las instalaciones de The Embassy en Fuengirola (Málaga), con el equipo retomando la actividad y desarrollando otra etapa de preparación de cara a la temporada 2026-27 de la NBA, con caras nuevas como el alero croata Mario Hezonja, exjugador --entre otros-- del Real Madrid.

"Individualmente mis cartas están encima de la mesa. Mi carrera de NBA está en las manos de mis compañeros, de Kenny Atkinson y del 'staff' entero. Quiero ser una pieza muy importante para impactar, ganar los partidos, ser útil, ser un plus, ayudar en todas las posiciones que puedo jugar y todas las cosas que puedo hacer bien para ganar los partidos", declaró Hezonja a los periodistas presentes en Fuengirola.

El propio Kenny Atkinson, entrenador jefe de los Cavaliers, afirmó que "el objetivo es hacerlo mejor que el año pasado". "Llegamos a las Finales de Conferencia y tenemos que dar otro paso", comentó al respecto, para luego elogiar el exbase español José Manuel Calderón.

"Es igual que cuando era jugador. Es una persona que conecta a la gente. Sabe cómo conectar con los entrenadores. Sabe cómo conectar con la dirección deportiva. Obviamente, los jugadores le respetan. Así que quizá haya sido el fichaje más importante del verano", señaló sobre un Calderón recién nombrado mánager general adjunto de los Cavaliers.

Durante la atención a medios de comunicación, también hablaron varias estrellas de los Cavs, como James Harden. "Cada temporada siento que es el año para ganar el campeonato. Estoy seguro de que todos los demás jugadores de la liga también sienten lo mismo. Hay muchos pasos que dar para conseguirlo, pero estamos aquí para ganar el campeonato", dijo.

"La gente en España es muy, muy amable. La comida está realmente buena. El tiempo es increíble. Creo que la experiencia para toda nuestra organización está siendo muy buena. Simplemente poder alejarnos de casa y hacer buenos entrenamientos es algo muy positivo", añadió Harden.

Donovan Mitchell igualmente conversó con los periodistas. "Realmente nos sentimos como en casa. Creo que, para nosotros, llegar temprano, pasar aquí el día, estar con nuestras familias y traerlas aquí hace que sea realmente un ambiente familiar. No sentimos que estemos lejos. Sentimos que estamos aquí y que llevamos aquí mucho tiempo. Y creo que el hecho de que todo el mundo vaya a recibirnos con tanta hospitalidad y cariño va a hacer que sea algo muy especial para nosotros", concluyó.