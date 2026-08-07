Colby Jones se desvincula del Kids&Us Manresa "por razones médicas" 11 días después de su fichaje

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador estadounidense Colby Everette Jones, escolta de 24 años y 1,95 metros de altura, se ha desvinculado del Kids&Us Manresa solo 11 días después de haberse anunciado su fichaje procedente de los Memphis Hustle y firmando, ahora ya sin validez, por una temporada.

"Colby Jones no formará parte del Kids&Us Manresa 2026-27. El club y el jugador han llegado a un acuerdo de desvinculación por razones médicas", informó la entidad catalana este viernes desde la red social X.

Sin nota de prensa que detalle la ruptura de su fichaje, el Bàsquet Manresa no contará con un jugador con experiencia en la NBA de la mano de los Sacramento Kings, los Washington Wizards y los Detroit Pistons, y sobre todo en la vinculada G League gracias a los Stockton Kings, los Capital City Go-Go, los Motor City Cruise y los Memphis Hustle.