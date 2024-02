Comunidad y Ayuntamiento reciben al Real Madrid por la conquista de la Copa del Rey de baloncesto

Díaz Ayuso le agradece "ser parte de Madrid, donde juegan y ganan los mejores"

Almeida bromea sobre un armario ampliado por la cantidad de camisetas recibidas tras su nombramiento como alcalde

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibieron este lunes al Real Madrid por la conquista de su vigesimonovena Copa del Rey de baloncesto y le felicitaron por un nuevo éxito y por su papel para engrandecer la figura de la ciudad y de la región.

La primera visita del conjunto madridista fue en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso le agradeció "hacer de Madrid una lugar cada vez más brillante" y también "ser parte" de una región "donde juegan y ganan los mejores".

"Es una inmensa alegría celebrar una nueva victoria que se suma a un imbatible palmarés. Gracias por hacer de Madrid un lugar cada vez más brillante", señaló Díaz Ayuso durante la recepción al equipo madridista tras la conquista de la Copa del Rey.

La dirigente dio "la enhorabuena a todos" los que forman parte del equipo, "especialmente a las personas" que sostienen a los jugadores "detrás de cada partido de cada partido, o de cada derrota, que hay alguna". En este sentido se dirigió al entrenador Chus Mateo, "al que se lo pusieron muy difícil al llegar". "Siempre pasa con las comparaciones. Era un reto complicado, pero ha demostrado ser un entrenador imbatible", recalcó.

Díaz Ayuso dejó claro que el Real Madrid "no es sólo uno de los mejores equipos del mundo" sino que también "tiene esa gran afición, un todo que se convierte en un gigante cada vez que sale la cancha a jugar" y que el triunfo en Málaga "afianza los valores que acompañan a los deportistas" y que cada persona debe aplicarse "en el día a día" para alcanzar "cada meta" que se propongan. "Lo que más cuesta, más se aprecia, si algo es fácil es que quizá no estamos haciéndolo correctamente", advirtió.

"Sois unos grandes embajadores para Madrid, vuestro escudo llega a los confines de la tierra seduciendo a millones de personas que vienen aquí preguntando por vosotros. Nos estamos convirtiendo en una de las regiones más atractivas para vivir, invertir, entrenador o apostar por un futuro", prosiguió la presidenta regional.

La mandataria no olvidó la apuesta de la región por acoger "grandes eventos" y contar con "grandes instalaciones y grandes deportistas", recalcando que existen "164 escuelas de baloncesto, más de 500 clubes y unas licencias que no dejan de subir" para practicar un deporte que "con su ritmo contenido refleja la capacidad de las personas para adaptarse a los cambios y afrontar la adversidad con valentía".

"Este es el éxito de un equipo que lo da todo desde el principio hasta el final. Gracias por ser parte de Madrid, donde también juegan y ganan los mejores", sentenció Isabel Díaz Ayuso, que recibió de manos del presidente del Real Madrid Florentino Pérez una réplica de la Copa del Rey y de manos del capitán Sergio Llull una camiseta del equipo.

MARTÍNEZ-ALMEIDA: "HE TENIDO QUE AMPLIAR MI ARMARIO POR LAS CAMISETAS"

Posteriormente, el equipo se trasladó al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, que celebró que trajera "una alegría a esta ciudad". "Una alegría a la que ya nos ha acostumbrado a lo largo de su más centenaria existencia", admitió.

"Lo primero que hay que decir es que nos hemos acostumbrado a que sea normal que este equipo de baloncesto gane como gane, cuando es absolutamente excepcional cómo gana, la frecuencia con la que lo gana y los valores que transmite. Estoy seguro de que seréis recordados durante un larguísimo periodo de tiempo en la historia de una entidad tan laureada, tan ganadora, pero en la que ocupáis ya un lugar y un hueco sin lugar a dudas enorme porque habéis convertido en excepcional ganar títulos en algo normal", prosiguió el edil.

De "los muchísimos detalles" que dejó la final ante el Barça, el alcalde de la capital apostó por quedarse con "el espíritu de equipo que impregna todas las hazañas deportivas" que está consiguiendo, personificado en las palabras de Facundo Campazzo al ser elegido 'MVP' y que "lo primero" que hizo fue "agradecer al equipo el trabajo que había llevado a cabo".

"Por eso la ciudad de Madrid se enorgullece enormemente de tener una institución como el Real Madrid, de que forméis parte de esta ciudad, de que la paséis no sólo por España sino por el mundo entero, de que seáis un motivo de orgullo y una ventana al mundo de una ciudad tan maravillosa como es Madrid y de que lo hagáis además precisamente a través del deporte y sabiendo transmitir todos los valores", resaltó.

Martínez-Almeida, que también recibió obsequios por parte de Florentino Pérez y Sergio Llull, tuvo "un recuerdo" y "un homenaje" para el técnico Chus Mateo y su cuerpo técnico por su "trabajo", su "engranaje" y su "compenetración con los jugadores", y recordó que en junio de 2019 cuando "era un alevín de alcalde recién elegido", el equipo madridista de baloncesto fue "el primero que visitó esta casa".

"Tuve el honor de recibir la primera camiseta del Real Madrid que he recibido a lo largo de mi vida y me acuerdo que en aquel momento el capitán del equipo Felipe Reyes me hizo un broma y me dijo que tenía pinta de que iba a tener que comprar un armario para todas las camisetas del Real Madrid que iba a recibir en mis años como alcalde y estáis cumpliendo esa profecía. He tenido que ampliar el armario gracias a vosotros y que sea por muchos años", sentenció con una sonrisa el alcalde, fiel seguidor del Atlético de Madrid.