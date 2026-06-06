Coruña y Estudiantes se disputarán el último billete por subir a la Liga Endesa

Jayson Granger, en un partido con el Movistar Estudiantes. - CLUB ESTUDIANTES

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Leyma Coruña y el Movistar Estudiantes se enfrentarán este domingo (19.00 horas) en busca del segundo y definitivo billete por ascender a la Liga Endesa, después de haber vencido respectivamente en semifinales al Súper Agropal Palencia por 92-81 y al Alimerka Oviedo por 79-71.

En esta Final Four de la Primera FEB, a sabiendas de que el Monbus Obradoiro ya ascendió hace más de un mes a la Liga ACB por ser campeón de la liga regular, los anfitriones superaron el susto ante el Palencia. Pese a la igualdad imperante hasta el descanso (38-40) y la renta de +7 que tuvo su adversario en la reanudación, el Básquet Coruña reaccionó.

El base brasileño Caio Pacheco, que terminó el partido con 25 puntos en su casillero, lideró esa remontada local en el tercer periodo e hizo vibrar al Coliseum durante un cuarto cuarto donde los pupilos de Carles Marco cerraron el triunfo, con mayor tranquilidad quizá de la esperada.

En la segunda 'semi' de este cuadrangular, el Oviedo arrancó mejor y dominó hasta que Jayson Granger puso las pilas a sus compañeros en el segundo periodo; dos triples suyos seguidos fraguaron la remontada del Estudiantes, que al descanso ganaba por 46-39. Al volver de vestuarios, Omar Silverio le dio relevo anotador y los colegiales guardaron rentas.

Aun así, el equipo ovetense no se rindió y gracias sobre todo a Greg Parham se situó a tres puntos de distancia; tuvo incluso varios ataques para empatar, pero su especialista en el perímetro Raúl Lobaco anduvo fallón cuando más lo necesitaba un Oviedo que cayó con honor. El 'Estu', igual que en 2022 en Girona, buscará el ascenso contra el anfitrión.