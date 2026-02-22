Curiosidades de la séptima Copa del Rey del Baskonia

El Kosner Baskonia celebra su séptima Copa del Rey, ganada en el Roig Arena de Valencia al Real Madrid - ACB PHOTO / EMILIO COBOS

VALENCIA, 22 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Kosner Baskonia vuelve a tocar el cielo copero tras imponerse en Valencia 2026 por 89-100, sumando su séptima Copa del Rey y reafirmando su cuarto puesto en el palmarés histórico, solo por detrás de Real Madrid, Barça y Joventut, tras volver a festejar un título 17 años después y sin haber jugado ninguna final más de por medio.

Desde 2009 no lograba este título ni podían luchar por él, por lo que los vitorianos acaban 17 años después con su mala racha y su gafe y rompen un largo periodo sin finales en su torneo fetiche. Su efectividad en finales sigue siendo alta: 7 triunfos por solo 3 derrotas, un 70% de éxito que confirma su estatus de clásico en la competición.

Eso sí, llegaban a Valencia tras dos años de ausencia. El técnico italiano Paolo Galbiati devolvió la gloria al club vitoriano después de que el equipo se perdiera la cita en Málaga 2024 y Gran Canaria 2025, y cuatro de las últimas seis ediciones. En Valencia 2026, el Baskonia superó con solvencia un camino exigente, convirtiéndose, junto al Unicaja en uno de los únicos equipos en los últimos 73 años en derrotar a Real Madrid y Barça en la misma fase final, con La Laguna Tenerife como tercer rival en la ruta hacia el título.

Rodions Kurucs es el único baskonista que ya conocía la sensación de ser campeón de Copa, aunque en Valencia 2026 asumió un rol mucho más protagonista que en su anterior triunfo con el Barça en 2018. Y si de récords individuales hablamos, Timothé Luwawu-Cabarrot pulverizó el tope anotador histórico del Baskonia en Copa con 28 puntos, superando los 25 de Perasovic en 1994. Y eso que, eliminado, no pudo jugar los últimos 2:37 minutos de la final.

Paolo Galbiati celebró también a lo grande su primer título acb con el club vitoriano, coincidiendo con la Copa su 42º cumpleaños, y compartió la celebración con sus asistentes, como un Xabier Aspe que, con 30 años, es el más joven de la Copa.

Por otro lado, hasta diez jugadores se estrenaron en la Copa tocando directamente la gloria en el Roig Arena: Rafa Villar, Matteo Spagnolo, Clement Fisch, Markquis Nowell, Trent Forrest, Kobi Simmons, Eugene Omoruyi, Mamadi Diakite, Gytis Radzevicius y Luwawu-Cabarrot no habían jugado nunca la prestigiosa Copa española.

Y es que la Copa del Rey mantiene su fama de imprevisible y con ello sigue ganando y sumando adeptos: en los últimos tres años ha tenido tres campeones distintos: Real Madrid en Málaga 2024, Unicaja en Gran Canaria 2025 y ahora Kosner Baskonia en Valencia 2026. Además, el título clasifica al Baskonia para la Supercopa Endesa 2026, en la que compartirá cartel con el Valencia Basket, vigente campeón del torneo veraniego.