Dani Miret: "Conectar con la afición es más importante que haber ganado"

El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, tras ganar la Supercopa Endesa 2026 en Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Reivindica la paciencia del Joventut tras romper 18 años de sequía: "A mucha gente le haces esperar tanto y diría que es un camino demasiado largo"

BADALONA, 20 Sep. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, ensalzó la comunión entre el equipo y la afición del Olímpic tras proclamarse campeones de la Supercopa Endesa ante el Barça (101-87), asegurando que haber generado ese ambiente y conexión con la gente es "más importante incluso que haber ganado el partido", al tiempo que reivindicó la paciencia y la identidad del club badalonés tras romper una sequía de 18 años sin levantar un título oficial.

"Lo importante es hacer que la gente conecte y conseguir hacer equipos. Es mi vocación: sacar lo mejor de mí y de las personas de las que me rodeo. Es parte de nuestra identidad hacer crecer a los jóvenes y hacer crecer a los equipos, y esto se hace con mucha paciencia. A mucha gente le haces esperar 18 años para ganar otro título y dirían que cogen otro camino porque es 'demasiado largo', pero estamos en un momento muy bonito con jugadores que hacen vibrar a la afición", manifestó en rueda de prensa.

Analizando el desarrollo de la final, Miret destacó la puesta en escena de sus jugadores en el derbi catalán. "Hemos entrado con un tono físico, una energía y una concentración altísima gracias al ambiente y a nuestra ambición. En el segundo cuarto hemos tenido altibajos y ellos han ido encontrando situaciones ofensivas, pero en el último cuarto hemos roto merecidamente el partido que hemos estado liderando en muchos aspectos, con paciencia, siendo un equipo generoso y con jugadores en creación difíciles de defender que hacen mejores a sus compañeros", explicó.

En este sentido, el preparador catalán definió a la hinchada badalonesa como el "sexto hombre" imprescindible para tutear a los grandes trasatlánticos del continente. "Notamos esa energía y subimos al nivel de poder ganar a equipos de Euroliga y de jugar muy bien. No siempre podremos ganar, pero esta gente se sentirá orgullosa del esfuerzo y de la propuesta de querer ganar. Si vamos trabajando táctica, mental y colectivamente lo que necesitamos, encaramos una temporada muy ilusionante y esperamos que el máximo de gente se sume al barco y disfrute", valoró.

Por último, elogió la aportación del joven Eli Ndiaye y el papel vertebrador de la columna vertebral de veteranos del vestuario. "Ndiaye es un buen chico que nos ayudará a ser mejores en el vestuario, con un margen de mejora y un rendimiento competitivo 'top' para el grupo que va a salir aprendiendo de los veteranos. Nuestros líderes como Ricky Rubio, Nico Laprovittola y Ante Tomic guían a un grupo del que nos sentimos profundamente orgullosos", concluyó.