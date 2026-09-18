Dani Miret: "Es una oportunidad y estamos muy positivos"

Archivo - El entrenador del Club Joventut Badalona, Dani Miret, en el Media Day previo a la Copa del Rey 2025 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, ha asegurado este viernes que su equipo afronta con "mucha" ilusión la Supercopa Endesa 2026 que se disputa este fin de semana en el Olímpic de Badalona y que buscará compensar la menor preparación respecto a sus rivales de Euroliga con "energía", "esfuerzo" y "equipo", empezando este sábado ante el Baskonia.

"Sí, es una oportunidad y estamos muy positivos. Nos hemos preparado mucho más de lo que podíamos haber hecho la semana anterior. Hemos tenido tiempo para sentir esta confianza y mentalmente estar por los objetivos del partido. Y, evidentemente, somos dos equipos en construcción, pero la oportunidad que tenemos de, en dos partidos jugando en casa, poder jugar una final y poder hacerlo con nuestra gente es muy grande", aseguró a los medios.

El técnico de la 'Penya' considera que, a estas alturas de la temporada, es más importante que el equipo se conozca a sí mismo que profundizar en el rival. "A esta altura, especialmente, más que conocer al rival es conocerte a ti mismo, saber que tendrás que pasar por el partido en diferentes momentos, que no jugaremos perfecto, que será un partido donde habrá muchos factores. Evidentemente, nos conocemos, venimos recientemente de jugar una eliminatoria contra ellos. Sabemos que el estilo y la identidad los mantenemos", valoró.

Sobre el Baskonia, Miret destacó su físico y las incorporaciones realizadas este verano. "Ellos al final son un equipo con un físico de Euroliga, que han fichado muy bien, que tienen jugadores más peligrosos en la línea exterior, en el tiro de tres, que tienen una tipología de juego interior diferente a la que tenían el año pasado. Ahora hay la incertidumbre con Alex Len, también, en la posición de cinco, pues un registro más", señaló.

Miret subrayó que el Joventut deberá competir como bloque y señaló especialmente la defensa, el rebote y la aportación de los jugadores de rotación. "Este equipo tiene una cosa, que todo el mundo destaca mucho la pareja de Ricky y de Nico, y tenemos que ser conscientes de que nuestros éxitos y nuestros grandes partidos pasarán porque somos un equipo muy compensado y tenemos muchos jugadores que son peligrosos, que los tenemos que hacer buenos", apuntó sobre Rubio y Laprovittola.

"Evidentemente hay un apartado defensivo que nosotros tenemos que ser conscientes de que este esfuerzo defensivo es el que necesitamos para poder competir contra equipos de un estatus de Euroliga, al final estamos en una competición en la que hay aquí tres equipos de Euroliga y nosotros, que somos el anfitrión, que esta falta física la compensaremos con energía y con esfuerzo y con equipo", explicó.

ILUSIÓN PARA RUBIO

Por su parte, el base español Ricky Rubio afronta la Supercopa con "mucha ilusión" y considera que el torneo permitirá poner a prueba al equipo ante rivales de Euroliga en un formato de dos partidos. "Pues con mucha ilusión, creo que es un torneo donde, bueno, llega pronto, pero nos pondrá en juego todo lo que hemos estado haciendo la pretemporada y ver cómo, bueno, con equipos de Euroliga, una fase final muy rápida y, bueno, con concentración en dos partidos puedes conseguir un título, ¿no?", se preguntó.

Rubio destacó también el factor de jugar ante la afición del Olímpic de Badalona y recordó el buen rendimiento del Joventut como local la pasada temporada. "Sí, bueno, el año pasado fuimos muy fuertes en casa, esperamos seguir la misma línea y jugar en casa siempre. Delicioso de ilusión, de ganas de ver a tu gente y es motivante. Sí, sin duda, al final es un partido, tú ganas y vas a la final, ¿no? Es un formato, bueno, final fuerte y tenemos que estar muy concentrados los 40 minutos".

El base rechazó que el equipo afronte el torneo con presión, aunque dejó clara la exigencia interna y el objetivo de conquistar el título. "No, presionando no, yo diría ilusionante, pero presión no la sentimos. Tenemos la exigencia que nos ponemos nosotros, somos un equipo que sí, que vamos a ganar, la mentalidad es ganar la Supercopa, pero se verá mañana el primer partido".

Finalmente, valoró la incorporación de Alex Reyes y su capacidad para aportar en diferentes posiciones. "Muy positiva, creo que es un jugador con mucho talento, joven, con ambición, con ganas y con una trayectoria ya suficiente como para ver que tiene el talento para llegar lejos y que le falta jugar minutos. Lo encontrará, aquí encontrará su espacio, podrá o le ayudaremos a encontrar el jugador que puede llegar a ser, pero a día de hoy nos ayuda muchísimo con una flexibilidad también que puede jugar de 4, de 5 y un estilo de juego que no teníamos", señaló.

"Al final, como he dicho antes, hay muchas caras nuevas y hemos de ver cómo encajan todas las piezas", añadió antes de destacar la diferencia entre la pretemporada y el partido oficial ante el Baskonia. "Creo que los partidos de pretemporada que hemos visto del Baskonia se pueden sacar conclusiones, pero será totalmente diferente tanto el ritmo, la tensión, la agresividad en cada jugada", aportó. "Juguemos el partido mañana, que nosotros vamos con muchas ganas y con la mentalidad de ganar", concluyó.