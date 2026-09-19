Dani Miret: "Se ha visto una muy buena versión del Joventut y es mejor crecer ganando"

Archivo - Daniel Miret en el Olímpic de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BADALONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, se mostró muy satisfecho tras clasificar a su equipo para la gran final de la Supercopa Endesa tras superar al Kosner Baskonia en el Olímpic de Badalona, destacando la comunión con la afición y la reacción del grupo en la segunda mitad, al tiempo que advirtió de que para pelear por el título ante el Valencia Basket o el Barça deberán rendir a un nivel altísimo en el aspecto colectivo.

"Queremos felicitar al equipo y agradecer a la afición y a todos los que han venido a formar parte de este ambiente. Es muy buena noticia que podamos mantener la conexión del año pasado y hoy se ha visto. Insisto en que cuando jugamos en casa y la gente está animando, el equipo se crece", celebró el técnico verdinegro en rueda de prensa.

En cuanto al análisis del choque, Miret reconoció las dificultades iniciales antes del paso al frente del tercer periodo. "Al principio, por falta de ideas o emoción, no estuvimos bien. Nos metieron puntos a la contra, donde más brilla Baskonia, pero luego hemos controlado el partido", valoró.

"Los inicios de tercer cuarto nos han costado históricamente, pero la energía del tercer cuarto hoy nos ha permitido dominar y jugar más cómodos en ataque. Tenemos un equipo de talento, pero para competir contra equipos físicos tenemos que entender que nos hará ganar las acciones de fuerza", analizó en este sentido.

Miret hizo hincapié en el margen de evolución que aún tiene el grupo. "Se ha visto una muy buena versión del Joventut, con buena mentalidad, y nos queda mucho por aprender y por crecer como equipo, y mejor crecer ganando. Por eso hemos insistido mucho en conectar con la afición, y mañana queremos un poco más del equipo y de la afición. Ante otro equipo de Euroliga las piernas pesarán, pero ojalá tengamos otro día tan bonito", subrayó.

Asimismo, quiso quitar foco al protagonismo individual de Nico Laprovittola para poner en valor la labor del bloque. "A Sulejmanovic no le hemos podido involucrar antes por tema de faltas, pero necesitamos puntos de interior. La clave es que todos los jugadores puedan ser peligrosos en ataque y sumen en defensa. El tono defensivo del tercer cuarto ha sido bueno", celebró.

"Hemos sido capaces de usar la energía de Ricky en el tercer cuarto, incluso haciendo faltas. Emir ha tenido una mentalidad muy buena y sin jugar en su posición. Dirán que si Nico tal, pero sin el resto no seremos un buen equipo. Tenemos que acabar de ser un equipo bueno, conocernos, y es lo que me gustaría destacar: que el equipo puede ser muy bueno y haremos lo posible para ir creciendo durante el año", remarcó.

Por último, el preparador catalán ya piensa en la preparación del duelo decisivo de este domingo. "Tenemos que descansar e intentaremos preparar la final muy bien para hacer mañana unos vídeos cortos. Yo también dormiré poco. Estas noches tienes una mezcla de ilusión, trabajo y de pensar cómo ayudar a los jugadores cuando no vayan bien las piernas y cuando tengamos un rival de Euroliga presionándonos, supongo que con varios tíos cogiendo a Nico. Tendremos que hacerlo mucho mejor que el rival colectivamente", concluyó.