Daniel Stix: "Todos tenemos nuestras adversidades y la gente exitosa es la que las afronta"

El jugador de la selección española de baloncesto en silla de ruedas Daniel Stix tiene claro que ya siente cierto nerviosismo por la cercanía de los Juegos de Tokio del próximo verano y también confesó que todo el mundo tiene "adversidades" en su vida y que "la gente exitosa es la que la afronta".

"Creo que sí es el mayor reto para un deportista. Conforme se van acercando más te despiertas distinto, aunque queden todavía meses por delante. Allí convives con otros deportistas y disfrutarlos es un sueño para mí", comentó Stix en su participación en los Diálogos Paralímpicos de Servimedia, donde compartió charla con Rudy Fernández, jugador del Real Madrid y de la selección española.

El jugador del CD Ilunion reconoció que la selección, histórica plata en Rio 2016, aspira "a lo máximo" en la capital japonesa. "Pero sabemos que nos queda un verano muy duro y que habrá que ir partido a partido. Llegaremos hasta donde podamos", advirtió.

El madrileño también celebró su estancia en el conjunto madrileño, el cual le ha dado "todo". "El Ilunion es mi casa, me ha visto crecer, evolucionar y gracias a ello no solo soy el jugador que soy hoy en día sino también la persona", recalcó.

"No puedo tener queja. Tengo excelentes compañeros y no me cuesta ir a entrenar, no sólo porque me encante el deporte sino porque tengo gente a mi alrededor que me hace mejor jugador", añadió Stix, que cifró en 8.000 euros el coste, "muy elevado", de su silla de ruedas para poder jugar.

El internacional consideró que "el deporte es una plataforma que te hace mostrarte a ti mismo" y aseguró que los jugadores 'top' de su deporte se diferencian porque "tienen una mentalidad distinta". "Quieren demostrarte cada día que son los mejores", admitió.

El jugador confesó no recordar "mucho" del cáncer con el que nació y que le provocó que no pueda mover sus piernas. "Los que han sufrido esos momentos complicados han sido mis padres", apuntó. "Mi discapacidad es muy visible, pero todos tenemos nuestras adversidades y la gente que es exitosa es aquella que las afronta", resaltó.

Para el alero, aunque se ha evolucionado "muchísimo" en la sensibilidad de la sociedad hacia la discapacidad, "siguen quedando muchas barreras". "Ya no se ve a la gente en silla con pena. Hay que mirar hacia atrás con mucho respeto por el trabajo que se ha hecho para romper esas barreras, pero con ilusión hacia el futuro porque quedan aún muchos retos. Con los años vamos teniendo más visibilidad y viendo al deporte paralímpico como deporte", subrayó.

"Hay que seguir apostando por el deporte, sea olímpico o paralímpico, hay que seguir trabajando para que se vean de la misma manera", sentenció Stix, que alabó tener a su lado a Rudy Fernández. "Es un gusto encontrarte con jugadores que se comprometen como Rudy", recalcó.