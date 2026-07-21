David Duke Jr. y Pauly Paulicap se desvinculan del Kids&Us Manresa

Archivo - Pauly Paulicap, en un calentamiento con el Bàsquet Manresa.- Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores estadounidenses David Duke Jr., escolta de 26 años y 1,93 metros de altura, y Pauly Paulicap, pívot de 29 años y 2,03 metros de altura, se han desvinculado del Kids&Us Manresa, según informó este martes la entidad catalana a través de sus canales oficiales.

El adiós de Duke Jr. responde a la finalización de su breve contrato, ya que el Bàsquet Manresa lo fichó el pasado 30 de marzo para encarar el desenlace del curso. Jugó en total 10 partidos de la Liga Endesa y ahí promedió 16:40 sobre la pista, 8,2 puntos, 2,6 rebotes, 1,6 asistencias, 0,4 recuperaciones, 0,2 tapones y 6,6 créditos de valoración.

Paulicap igualmente tenía contrato solo hasta acabar la campaña 2025-26, pero en su caso había llegado el 13 de enero al club manresano. Jugó 12 partidos de la Liga ACB y ahí promedió 5:32 sobre la cancha, 1,8 puntos, 0,9 rebotes, 0,1 recuperaciones, 0,5 tapones y 0,9 créditos de valoración.