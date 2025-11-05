Declarado de alto riesgo el Joventut-Hapoel Holon de la Liga de Campeones del 19 de noviembre

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el encuentro entre el Joventut de Badalona y el Hapoel Netanel Holon israelí del próximo 19 de noviembre.

Este encuentro corresponde a la quinta jornada de la Liga de Campeones de Baloncesto y se disputará a partir de las 20.45 horas en el Olímpico de la localidad barcelonesa de Badalona.

El Ministerio del Interior recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.

Además, esta consideración hace que las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en los referido a la vigilancia de los aficionados, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.