Un desacertado Aldama no evita la derrota de los Grizzlies ante los Raptors

El jugador español Santi Aldama no ha podido evitar la derrota de su equipo, los Memphis Grizzlies, frente a los Toronto Raptors por 117-104, con el ala-pívot canario aportando 15 puntos, aunque son demasiado acierto en los tiros (5/14) durante los 28 minutos que ha estado sobre la pista del Scotiabank Arena.

Los Grizzlies visitaban a los Raptors sin su gran estrella Ja Morant, suspendido por el propio equipo tras sus palabras contra el entrenador después de la derrota del pasado viernes frente a Los Angeles Lakers. Con la ausencia del base estadounidense, los de Tennessee sólo encontraron al ala-pívot estadounidense Jaren Jackson Jr. (20 puntos) como única fuente de anotación fiable.

Aldama ha sido el segundo máximo anotador de los Grizzlies con 15 puntos, aunque no ha estado nada acertado en los tiros, con un 5/14 en tiros de campo y un 2/7 en triples. El jugador canario ha disputado hasta 28 puntos, confirmándose una temporada más como el sexto hombre del equipo dirigido por Tuomas Iisalo.

Mientras que en los Raptors más jugadores han rendido a un gran nivel, especialmente Brandon Ingram con 26 puntos y 7 rebotes. El alero estadounidense fue clave en el tercer cuarto, donde los locales rompieron el encuentro y cerraron el triunfo sin sufrir en el último cuarto.

Después de este tropiezo, los Grizzlies se quedan con un récord de tres victorias y cuarto derrotas, que les coloca en la décima posición en la Conferencia Oeste. Por su parte, los Raptors consiguen su tercer triunfo de la temporada y ascienden hasta el octavo puesto en la Conferencia Este, entrando en puestos que dan acceso al 'Play-In'.