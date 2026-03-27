Dusko Ivanovic, destituido como entrenador de la Virtus

Dusko Ivanovic - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Virtus de Bolonia anunció este viernes sorpresiva la destitución del técnico serbio Dusko Ivanovic, después de año y cuatro meses en el banquillo italiano, y tras la última derrota en Euroliga el jueves en casa del Olimpia Milano.

"Virtus Bologna anuncia que ha relevado al Sr. Dusko Ivanovic de sus funciones como entrenador del primer equipo", dice el comunicado del club, nombrando de momento como sucesor a Nenad Jakovljevic.

La Virtus agradece el trabajo y dedicación a Ivanovic, quien llegó a Bolonia en diciembre de 2024, para levantar al equipo de una seria crisis de resultados y ganar la Liga italiana. Los italianos están esta temporada de nuevo sin opciones de jugar los 'playoffs' de la Euroliga, pero en el Scudetto son líderes.