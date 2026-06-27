Dylan Bordón rescinde su contrato con La Laguna Tenerife y jugará en la NCAA

Dylan Bordón, durante un partido con el Fundación CB Canarias. - CB CANARIAS

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador argentino Dylan Bordón, base de 21 años y 1,91 metros de altura, ha rescindido su contrato con La Laguna Tenerife y disputará la próxima temporada en el campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos (NCAA), según ha informado este sábado el propio club.

"El CB Canarias y Dylan Bordón han separado sus caminos, después de que el base argentino hiciera efectiva su opción de salida para rescindir su vinculación y jugar la próxima temporada en la NCAA. El club aurinegro le desea la mejor de las suertes a nivel personal y en sus próximos desafíos profesionales", se indicó en una nota de prensa.

Nacido el 16 de octubre de 2004 en Corrientes (Argentina), "llegó al conjunto insular el pasado verano, procedente del Gran Canaria, para estar en dinámica con el primer equipo al tiempo que competía con el Fundación CB Canarias en la Liga U", según añadió el mismo comunicado.

"Durante su estancia en la isla, participó en un total de nueve partidos ACB con la primera plantilla y en seis de la Basketball Champions League (BCL); mientras que con el filial aurinegro disputó un total de 20 encuentros, con unos promedios de 19,1 puntos y 5 asistencias por choque", zanjó La Laguna Tenerife en su comunicado.