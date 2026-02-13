Dylan Osetkowski, sancionado por la CELAD

Archivo - Dylan Osetkowski junto a Nico Laprovittola durante el Barça-Partizan de la Euroliga 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pívot estadounidense Dylan Osetkowski, actualmente en el Partizan serbio, ha sido sancionado por la Comisión Española de la Lucha Antidopaje (CELAD) y no puede competir, según indicó este viernes el conjunto balcánico.

La CELAD abrió un expediente a finales de 2023 al jugador, entonces en el Unicaja, tras un control positivo, pero el caso se tuvo que archivar el pasado mes de junio por haber caducado y el americano quedó sin sanción alguna, según las informaciones de varios medios, que también apuntaron que su caso podría ser reabierto.

"El KK Partizan Mozzart Bet recibió la información oficial esta mañana de que según la decisión de la agencia antidopaje española Dylan Osetkovski ha sido suspendido y ya no puede competir", indicó el equipo que entrena el español Joan Peñarroya.

El Partizan señaló que "el verano pasado" cuando decidió fichar al jugador tras acabar su etapa en el Unicaja "recibió la confirmación" de la CELAD y de la FIBA que "el procedimiento anterior se había completado a favor del jugador" y que por este motivo decidió hacerse con sus servicios.

"Por otro lado, el club no ha sido informado por ninguna de las partes en el procedimiento sobre la tramitación del nuevo caso. Esto representa una nueva situación para el club, que actualmente no tiene la posibilidad de que Dylan Osetkovski juegue al baloncesto. El KK Partizan Mozzart Bet anunciará oportunamente los pasos a seguir en este caso", sentenció.