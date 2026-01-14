El Efes de Pablo Laso quiere alargar la mala racha a domicilio de 'su' Baskonia

El jugador de Baskonia Timothe Luwawu-Cabarrot, durante un partido de la Euroliga. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia afrontará este jueves (18.30 horas) un partido especial en la Euroliga con su visita al Anadolu Efes que ahora dirige su entrenador de la pasada campaña, Pablo Laso, con el objetivo de romper su sequía de más de un año sin ganar fuera de casa y ante un equipo que en este torneo no sabe lo que es vencer en 2026 al calor de su afición.

El equipo baskonista sigue sin levantar cabeza lejos de Vitoria en la máxima competición europea, pues no gana desde mediados de diciembre de 2024, cuando entonces se impuso (85-95) al Maccabi Tel Aviv. Y este paupérrimo rendimiento a domicilio ha traído consigo una primera vuelta para olvidar en el vestuario vasco, con tan solo 6 victorias.

Eso sí, reaccionó en el inicio de la segunda vuelta ante el ASVEL Villeurbanne (78-73) en el Fernando Buesa Arena, con Eugene Omoruyi como más valorado y Timothé Luwawu-Cabarrot como máximo anotador (21 puntos). Los dos estarán disponibles para el técnico italiano Paolo Galbiati, que no podrá contar con los lesionados Tadas Sedekerskis y Markus Howard.

Y esa línea ascendente quieren mantener los baskonistas para frenar al fin su negativa racha como visitantes. Además, la oportunidad se hace más propicia porque el equipo turco no vive su mejor temporada de Euroliga, pues marcha decimoctavo en la tabla clasificatoria tras encadenar cinco derrotas, todas ellas de la mano de un Laso que llegó a Turquía a mediados de diciembre como sustituto de Radovan Trifunovic.

Esta cita será especial para Pablo Laso, que se enfrenta a su exequipo más inmediato por primera vez, tras salir de Vitoria en verano. Ambas escuadras se han enfrentado en el torneo continental en 30 ocasiones, con 16 victorias para Efes y 14 para Baskonia. El último enfrentamiento tuvo lugar en el Buesa Arena, donde los anfitriones ganaron por 86-75.

El campeón en 2021 y 2022 encara este compromiso en horas bajas tras caer ante el EA7 Emporio Armani (87-74), con Saben Lee como jugador más destacado sumando 19 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en los 27 minutos. El estadounidense comienza a cuajar buenos encuentros con los otomanos ayudado de Jordan Loyd y Ercan Osmani, que son las mayores amenazas.

Sin embargo, el Efes es el peor equipo local de esta Euroliga 2025/26 porque solo ha ganado tres de once partidos. Eso da optimismo al conjunto alavés, que necesita transformarlo en resultados positivos debido a que este domingo recibirá al BAXI Manresa en un duelo clave para el reparto de billetes hacia la próxima Copa del Rey que se disputará en Valencia.

En el ataque, el Baskonia promedia mayor porcentaje de rebotes totales (34,3%), casi tres puntos por encima de su rival; así, los pupilos de Galbiati necesitan lucir ese aspecto en Estambul y buscar su primera victoria foránea. Mientras, en el aspecto defensivo están obligados a mejorar, pues los números de la temporada en esta Euroliga no ayudan.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Cordinier, Loyd, Smits, Osmani y Dessert --posible quinteto inicial--; Weiler-Babb, Hazer, Swider, Mutaf, Yilmaz y Jones.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Diakite, Frisch, Omoruyi, Nowell y Joksimovic.

--ÁRBITROS: Radovic, Jovcic Y Silva.

--PABELLÓN: Basketbol Gelisim Merkezi.

--HORA: 18.30/M+ Vamos.