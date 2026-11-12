Elche se estrena en noviembre como sede de la fase previa de la Minicopa Endesa

Calendario de la Minicopa Endesa 2027 - ACB

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de Elche acogerá por primera vez la fase inicial de la Minicopa Endesa de baloncesto infantil, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, en un torneo que reunirá a 16 canteras de clubes de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) en busca de una de las seis plazas disponibles para la fase final que se celebrará en Valencia del 17 al 21 de febrero de 2027, según ha informado este jueves la organización.

El estreno de la ciudad ilicitana como anfitriona de esta cita de formación responde al acuerdo alcanzado el pasado año entre la acb y la Generalitat Valenciana para albergar tanto la Copa del Rey de 2026, ya disputada, como la edición de 2027, además de otros grandes eventos del baloncesto nacional.

Los encuentros de esta fase previa se disputarán en el pabellón Sara Marín y María Díez (calle Rojales) con entrada gratuita para el público y retransmisión íntegra a través del canal oficial de la acb en 'YouTube'.

Valencia Basket, en calidad de equipo anfitrión, y Real Madrid, como vigente campeón del torneo, ya tienen asegurada su participación en la fase final de febrero.

De este modo, los otros 16 conjuntos infantiles pelearán por los seis billetes restantes repartidos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, en los que todos los participantes se enfrentarán entre sí a una sola vuelta.

El Grupo A ha quedado integrado por Casademont Zaragoza, Bàsquet Girona, Bilbao Basket y MoraBanc Andorra, mientras que en el Grupo B competirán Unicaja, Joventut Badalona, Cochesinternet Lleida y Leyma Coruña.

Por su parte, el Grupo C lo conforman Cajasiete Fundación CB Canarias, Kids&Us Manresa, Río Breogán y San Pablo Burgos Aspuru, y el Grupo D reúne a Barça, UCAM Murcia Polymec, Baskonia e Indupanel Obradoiro.

De acuerdo con el sistema de competición habitual, el primer clasificado de cada grupo obtendrá el pase directo a la fase final de Valencia 2027. Los cuatro equipos que finalicen en la segunda posición dispondrán de una segunda oportunidad en la eliminatoria de repesca o 'Play-In' del domingo 29, donde se decidirán las dos últimas plazas en juego mediante dos enfrentamientos a partido único.

La competición comenzará el viernes 27 a las 9.00 horas con el duelo entre el Bàsquet Girona y el MoraBanc Andorra en la Pista 2, abriendo una primera jornada de doce partidos que concluirá a las 19.15 horas con el choque entre el Cochesinternet Lleida y el Joventut Badalona.

El sábado 28 se celebrarán los otros doce encuentros de la liguilla en idéntica franja horaria, desde las 9.00 horas hasta las 19.15 horas, momento en el que el Indupanel Obradoiro y el UCAM Murcia Polymec cerrarán la fase de grupos.

El desenlace del torneo llegará el domingo 29 en la Pista 1 con la disputa de los dos encuentros decisivos del 'Play-In', programados para las 10.00 y las 12.00 horas, antes de poner el broche a la cita con la ceremonia de entrega de medallas prevista para las 13.45 horas.