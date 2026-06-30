Elena Buenavida: "Los títulos de Valencia Basket son una señal de que se están haciendo las cosas muy bien"

Archivo - Elena Buenavida con Valencia Basket - EUROPA PRESS/CONTACTO/DAVID PASTOR ANDRES

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de baloncesto Elena Buenavida ha asegurado que los títulos ligueros conquistados por el Valencia Basket tanto por el equipo masculino como por el femenino son "una señal de que se están haciendo las cosas muy bien" en el club taronja, además de agradecer la "confianza" que le ofrecen en el equipo valenciano.

"La apuesta que está haciendo Valencia Basket tanto en el femenino como en el masculino, creándonos el pabellón, el Roig Arena, es increíble a nivel no solo nacional, sino internacional. Qué mejor que coronarlo con dos títulos a lo grande. Es una señal de que se están haciendo las cosas muy, muy, muy bien y que la apuesta está dando sus resultados", señaló a los medios en la VII Gala del Baloncesto Español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario 'Marca'.

Todo tras un final de curso "muy emocionante". "Fue una temporada de subidas y bajadas y, al final, acabar con dos títulos y con la última final, que fue a lo grande, fue un subidón. Es la alegría máxima", indicó. "Estoy muy contenta con el año a nivel personal en Valencia Basket. Estoy también muy agradecida por la confianza que me dan y el rol que he tenido, me he sentido muy a gusto con él", subrayó.

Durante la gala, la base canaria recibió el premio a la 'Jugadora Joven con mayor proyección' de la temporada 2025-26. "Estoy muy agradecida tanto a la federación como a 'Marca' por el premio y estoy muy contenta de estar aquí", finalizó.