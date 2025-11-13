Endesa lanza Curso Basket Girlz, una formación gratuita para entrenadores sobre el abandono del baloncesto femenino

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, en el marco del Proyecto 'Basket Girlz' y en colaboración con la Federación Española de Baloncesto (FEB), lanza el 'Curso Basket Girlz: el rol de los entrenadores en el abandono del baloncesto femenino', una formación gratuita y online disponible a través de la plataforma 'FEB Academy'.

El objetivo principal del curso, como detalla Endesa en un comunicado, es formar a los entrenadores y educadores en un área de "importancia crítica" como son las causas del abandono prematuro del deporte femenino y sus posibles soluciones.

La formación está impartida por la exjugadora profesional, entrenadora superior y psicóloga deportiva, Mar Rovira, que cuenta con más de una década de experiencia tanto en el ámbito formativo como de alto rendimiento. Para Rovira, "hay tres cuestiones fundamentales en el deporte formativo". "Hacer que nuestros jóvenes disfruten, que aprendan y que, ligado a estos dos conceptos, estén motivados para volver a entrenar", añade.

En este sentido, el curso está centrado en que los cuerpos técnicos tengan herramientas para aprender estos tres pasos que se consideran cruciales para crear un clima motivacional adecuado en los entrenamientos.

En más detalle, la formación aporta una base técnica inicial para después ir desgranando los motivos del abandono deportivo en los jóvenes, que están recogidos en el informe realizado por la propia Mar Rovira para Endesa, FEB y CSD, y que es la base del propio proyecto 'Basket Girlz'.

A lo largo de seis cápsulas en vídeo, se abordan cuestiones fundamentales como la motivación, la comunicación, el liderazgo del entrenador o el papel de las familias. Asimismo, el curso incluye un test final de evaluación que certifica su finalización dentro del itinerario formativo de 'FEB Academy'.

PARTICIPACIÓN DE REFERENTES DEL BALONCESTO

El curso cuenta además con la colaboración de María Pina, exjugadora profesional, entrenadora y directora técnica, que comparte su experiencia y aporta herramientas prácticas para entender y prevenir el abandono deportivo. Desde su doble mirada como jugadora y como entrenadora, Pina ha centrado su mensaje en "no juzgar, validar sus emociones y que el baloncesto sea un empuje para su confianza y seguridad".

Para ello, cree fundamental que los entrenadores tengan "todas las herramientas y conocimientos más allá de lo deportivo para ayudar a un buen desarrollo de la persona con el potente vehículo como es el deporte en este caso el baloncesto". "Cada jugadora tiene sus virtudes, talento y lleva su propia evolución, todos somos diferentes. El baloncesto es la mejor parte de su día, tenemos la responsabilidad de darles lo mejor", subraya.

Como conclusión, la autora del informe 'Basket Girlz', ha afirmado que "conocer por qué" las jóvenes abandonan "el deporte tan pronto permite ser mejores entrenadores" ya que estos pueden poner "el foco en aquello que lo puede hacer irresistible como es el disfrute, la mejora y el pertenecer a algo más grande".

UN PASO MÁS EN EL COMPROMISO CON EL DEPORTE FEMENINO

Con esta iniciativa, Endesa pretende reforzar "su compromiso con la sociedad a través del deporte como herramienta de vida y, más en concreto, del baloncesto de base". La compañía energética lleva desde 2011 apoyando al basket español, desde las grandes ligas hasta las selecciones y el deporte base. Este compromiso llevó en 2020 a poner en marcha el proyecto 'Basket Girlz', en alianza con la FEB y con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La iniciativa se basa en el estudio realizado, que analiza las causas del abandono prematuro del baloncesto por parte de las jóvenes, que cifra en cuatro de cada cinco al llegar a la adolescencia. Basado en centenares de entrevistas, el documento apunta como principales causas del abandono la gestión del tiempo, la familia, el clima motivacional y la desigualdad de género.

Una vez aportado un diagnóstico del problema y de sus causas, el proyecto se ha centrado en generar visibilidad y conciencia social sobre esta temática, así como acciones concretas como este curso para entrenadores, la creación de los premios 'Basket Girlz' a las mejores iniciativas contra el abandono prematuro del baloncesto o, más recientemente, la apertura de dos salas de estudio en Granada y Vic (Cataluña) para facilitar la compatibilidad entre el deporte y la escuela.