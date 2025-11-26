La 'era Mateo' arranca en Farum

El seleccionador nacional masculino de baloncesto Chus Mateo durante el entrenamiento - FEB

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto visita este jueves (18.30 horas) a Dinamarca en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundobasket de 2027 en Catar, que será el debut como seleccionador de Chus Mateo, quien espera arrancar con un triunfo esta nueva etapa al frente de 'La Familia'.

Dinamarca será el primer rival para la nueva selección del exentrenador del Real Madrid, que tiene como objetivo inicial clasificar a España para el próximo Mundobasket 2027 de Catar. En esta primera fase se medirá a Ucrania, Georgia y Dinamarca, con los tres primeros logrando el billete para la segunda y última fase de clasificación.

En su primera lista como seleccionador, Chus Mateo ha presentado una lista en la que solo repite Santi Yusta, respecto a la que dio Sergio Scariolo para el último Eurobasket, que terminó con España eliminada en la fase de grupos. El alero de Casademont Zaragoza se presenta como uno de los líderes del equipo, juntamente con Alberto Díaz, quien se perdió la cita europea por unas molestias musculares.

A pesar de no poder contar con jugadores que militan en la NBA, la NCAA o la Euroliga, con la excepción de Izan Almansa, cedido por el Real Madrid, España cuenta con una lista de bastante nivel, en la que hay representados hasta 12 de equipos de la Liga Endesa.

El ala-pívot tudelano Great Osobor (Science City Jena) y el base granadino Álvaro Cárdenas (Peristeri BC) son los dos únicos jugadores que no juegan en la acb, habiendo sido convocados por Chus Mateo tras sus grandes inicios de temporada en las ligas de Alemania y Grecia, respectivamente.

El nuevo seleccionador ha remarcado la importancia de "crear una buena atmósfera y hacer un grupo unido" en esta primera 'Ventana FIBA', con el duelo frente a Dinamarca siendo un buen test para arrancar este camino al Mundobasket de 2027. Sobre el papel, España parte como gran favorita, pero no puede confiarse lo más mínimo en esta visita a Farum.

Para llegar a esta fase de clasificación, Dinamarca tuvo que superar una fase inicial que le midió a Croacia y a Noruega. La selección de Allan Foss acabó segunda de grupo tras perder los dos encuentros ante los croatas y ganar los dos frente a la selección noruega, e intentará clasificarse a un Mundial por primera vez en su historia.

De cara a esta primera 'Ventana FIBA', Foss cuenta con varios jugadores que juegan en la Liga Endesa como Bakary Dibba (Rio Breogán) y Gustav Knudsen (BAXI Manresa). Mientras que su gran estrella es el alero del Armani Milán, Shavon Shields, quien esta temporada promedia 13,5 puntos en la Euroliga.

Shields es el jugador más destacado juntamente con el nuevo fichaje del Maccabi Tel-Aviv, Iffe Lundberg. Sin embargo, no está confirmada la presencia de ninguno de los dos jugadores al medirse sus equipos este miércoles en la Euroliga. En caso de estar disponibles, serán dos jugadores a tener muy en cuenta para el equipo de Chus Mateo, que conoce muy bien a ambos de su época en el Real Madrid.

Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un balance positivo para el equipo español de cuatro victorias y cero derrotas. El conjunto de Chus Mateo intentará mantener esta buena racha, en el que será el debut en el banquillo del extécnico del Real Madrid, quien buscará estrenarse con un triunfo en este duelo inicial de la fase de clasificación para el Mundobasket de 2027.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

DINAMARCA: Lundberg, Shields, Knudsen, Heede-Andersen, Dibba, Erikstrup, Kristensen, Vogel, Klussmann, Larsen, Engelhardt Moeller, Uagboe, Berg Bakken, Brahe Jensen y Jukic.

ESPAÑA: Alberto Díaz, Cárdenas, Costa, Fernández, Alonso, Busquets, Yusta, Reyes, Paulí, Díez, Salvó, Almansa, Osobor y Guerra.

--PABELLÓN: Farum Arena.

--HORA: 18:30 horas.