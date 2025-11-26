Izan Almansa: "Scariolo es más meticuloso y Chus Mateo nos da pautas y después más libertad"

El ala-pívot Izan Almansa, durante un entrenamiento con la selección española de baloncesto. - FEB

GUADALAJARA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid y la selección española absoluta Izan Almansa reveló este miércoles que el ex seleccionador nacional Sergio Scariolo "es más perfecto y meticuloso", mientras Chus Mateo, nuevo responsable del equipo, les da "bases y unas pautas y después más libertad", destacando que el madrileño les ha puesto "todo muy fácil" en su primera concentración.

"Estamos conociéndonos todos, conociendo al nuevo seleccionador, implementando nuevos sistemas, pero la verdad que muy bien, nos lo ha puesto todo muy fácil y estamos haciendo un gran trabajo todos", señaló el ala-pívot en declaraciones a los medios desde el Pabellón Multiusos de Guadalajara.

El joven jugador murciano explicó que Mateo "está explicándolo todo muy sencillo" y está "teniendo mucha paciencia con todos", resolviendo "cualquier duda sin problema". "Los jugadores nos conocíamos de antes, entonces simplemente ha venido Chus, ha implementado alguna cosa, pero el buen rollo ya estaba", agregó.

Y Almansa comparó a Scariolo con Chus Mateo. "Sergio tiene todo más perfecto, es meticuloso, y Chus nos da más unas bases, unas pautas para empezar el juego y después más libertad", relató el ex de los Perth Wildcats de la NBL australiana, que si sigue "trabajando así", se ve como fijo en la selección.

El jugador compagina el primer equipo del Real Madrid con el conjunto Sub-23 que disputa la Liga U, y "está siendo duro", porque es "mucho trabajo". Pero creo que me va a venir bien entrenar todos los días con jugadores como Tavares, Garuba, Campazzo y demás, me va a hacer mejorar mucho", aplaudió, antes de relatar que eligió este verano el conjunto blanco porque "era la mejor opción".