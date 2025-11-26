Chus Mateo: "No me genero muchas expectativas, lo único que hago es trabajar a piñón fijo"

Chus Mateo habla con los jugadores durante un entrenamiento de la selección española - FEB

GUADALAJARA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

EL seleccionador nacional absoluto masculino de baloncesto, Chus Mateo, confesó este miércoles que no se genera "muchas expectativas" respecto a su nueva etapa al frente de la selección, con la que lo "único" que hace es "trabajar a piñón fijo", consciente de que debe "dar ese salto de liderazgo" en su nuevo cargo.

"Los chicos están con voluntad de escuchar y con los ojos muy abiertos. Me hace sentir muy bien, muy ilusionado, verles cómo intentan asimilar en muy poco tiempo las situaciones que estamos proponiendo para que consigamos jugar en equipo", expresó el técnico madrileño en declaraciones a los medios desde el Pabellón Multiusos de Guadalajara en la previa del duelo ante Dinamarca.

Mateo sabe que cada jugador "viene de una filosofía diferente, de un equipo diferente, con conceptos diferentes" y "no es fácil si ellos no ponen de su parte", pero que todos están poniendo "voluntad", por lo que está "muy contento con estos días de entrenamiento" de una concentración que arrancó este lunes.

"Han entendido lo que yo quiero de ellos. No pretendo que sean otros diferentes a los que están siendo en sus equipos y quiero que ellos jueguen al nivel que lo están haciendo cuando compiten con su camiseta. Ahora todos nos ponemos la camiseta de España y estamos encantados de tener a jugadores que en general están jugando bastante en sus clubes porque son los jugadores que están participando dentro de sus clubes", agregó.

El seleccionador acumula ya dos meses en su nuevo cargo, aunque "no tenía muchas expectativas de cómo sería o cómo no sería". "Ahora lo único que hago es empezar a trabajar y no me genero muchas expectativas de 'me lo esperaba así o no'. Ahora mismo, lo único que hago es trabajar a piñón fijo y esperar que en el futuro salga lo que me imaginaba yo que podía ser, solamente es actuar", dijo.

Y resaltó el rol de Alberto Díaz, Jaime Fernández y Santi Yusta, "gente con una experiencia mayor" en la selección española y que le son "de una ayuda enorme". "Necesito de esa gente dentro del vestuario, necesito gente que explique cómo funcionan las cosas aquí, lo que supone un partido con la selección. Aunque no tenga la experiencia como jefe de la selección absoluta, me toca dar ese salto de liderazgo, espero hacerlo bien", deseó.

Finalmente, Mateo analizó al rival de 'La Familia' este jueves en Copenhague. "Dinamarca es un equipo con mucha actividad, con una capacidad defensiva grande y un equipo que físicamente es alto, que toma tiros realmente pronto, no necesita mucho para generar ventaja, es un equipo que juega mucho en campo abierto, hay mucho juego roto y saca ventaja de algunos de los jugadores con mucho talento", explicó.

"Tienen un base que es su líder y es muy talentoso tienen un '2' que juega en Alemania, Tobias Jensen, que es un muy buen tirador y un buen generador de juego. También tienen a Bakary Dibba, de Breogán y que está haciendo una muy buena campaña, y tienen a Dane Erikstrup, un extraordinario tirador, y a Kevin Larsen, que viene de ser MVP de la Primera LEB -con el HLA Alicante-. Tienen un equipo peligroso que tenemos que respetar mucho", advirtió.