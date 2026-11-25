Archivo - Aleksander Sekulic en un partido con la selección de Eslovenia - Michal Dubiel / LiveMedia / DPPI / AFP7 / Europa P

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Barça Aleksander Sekulic deja el banquillo de la selección de Eslovenia --cuya dirección asume Domen Zevnik para el tramo final de clasificación al Mundial de 2027-- después de que la Federación Eslovena de Baloncesto haya asegurado este miércoles que el club azulgrana no le permite continuar en la "doble función" de entrenador de club y seleccionador nacional.

El organismo federativo ha explicado que "en el banquillo de la selección masculina absoluta de baloncesto de Eslovenia se ha producido un cambio" y ha precisado que Zevnik dirigirá al equipo ya este viernes en el partido frente a Finlandia en el pabellón Zlatorog de Celje.

Según ha detallado la federación, el hasta ahora seleccionador masculino Aleksander Sekulic ha informado a la cúpula federativa antes de llegar a Eslovenia de que "el club Barcelona ya no le permite actuar en la doble función: como entrenador de club y seleccionador de la selección nacional".

Ante esta situación, la cúpula de la Federación Eslovena de Baloncesto ha nombrado a Domen Zevnik "seleccionador interino" hasta que termine la fase de clasificación para el Mundial de 2027.

Cuando asumió el cargo en el Barça el pasado 5 de agosto, Sekulic ya se refirió a la compatibilidad entre ambos puestos al señalar que su prioridad era el conjunto blaugrana y que creía que era posible compaginarlos, aunque advirtió de que vería cómo funcionaba.