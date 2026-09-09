Las jugadoras de la selección española hacen piña antes de un partido del Mundial 2026 - FEB

España busca las medallas ante una 'tocada' Australia

La selección femenina pelea por las semifinales del Mundial de Baloncesto ante su verdugo de 2018, mermado por los problemas físicos

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto afrontará este jueves (20.45 horas/Teledeporte) su primer duelo a cara o cruz en el Mundial de Berlín con un choque de cuartos de final ante Australia, sufrido verdugo de Italia en octavos, pero que llega más 'tocado' no sólo por tener menos descanso y acarrear el desgaste físico y mental de este último partido sino por la posible baja de una de sus mejores jugadoras, la pívot Ezi Magbegor que merma aún más su rotación.

Llega la hora de la verdad para el combinado que dirige Miguel Méndez en este campeonato. Aunque el lunes tuvo que superar una especie de primera 'final' para asegurarse su continuidad en el torneo ante Japón, a la que batió con suficiencia para asegurarse el primer puesto sin depender de nadie y pasar directamente a la antepenúltima ronda.

Ese día, España podía también quedarse fuera en caso de derrota y que Mali, frente a la que había caído el sábado, superase a Alemania, pero las matemáticas acompañaron en cualquier caso a la actual subcampeona de Europa que ahora se ha ganado un merecido descanso de más de dos días para pelear por estar en la pelea por las medallas como logró en sus tres últimas participaciones (2010, 2014 y 2018).

Y la última vez que subió al podio, en casa, en el Pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna, no pudo en las semifinales (66-72) con una Australia, entonces mucho más poderosa seguramente por la presencia de una jugadora muy decisiva como la pívot Liz Cambage, que firmó 33 puntos en un choque decidido por las 'Opals' en un demoledor cuarto final (8-22).

Ahora, el combinado oceánico no tiene a una jugadora tan decisiva y tampoco ha podido tener en este Mundial a su principal referente, la veterana base de 38 años Sami Whitcomb. Este ya mermó algo el potencial y la candidatura de la campeona del mundo en 2006, que ha jugado las semifinales y subido al podio en las tres últimas ediciones, pero el torneo le ha traído más malas noticias.

Así, tras perder a Alanna Smith para el resto del Mundial por una lesión en su primer partido, en su duelo ante Italia vio como una de sus principales jugadoras, tanto en anotación como en el rebote, la pívot Ezi Magbegor se tenía que ir al banquillo con apenas cuatro minutos en la pista y no volvió a jugar en todo el partido por molestias en una rodilla, por lo que merma el ataque y la presencia en la 'pintura', donde iba a librar seguramente un bonito duelo con Awa Fam, compañera en las Seattle Storms. El poco tiempo para recuperar no arroja optimismo tampoco.

Pese a ello, Australia vuelve a estar a las puertas de las medallas después de ir superando estos problemas y de ir de menos a más en este campeonato, que arrancó con clara derrota ante Bélgica por 80-68, un duelo que puede servir de cierta referencia para las españolas, para luego cerrar la segunda plaza del grupo con triunfos claros ante Turquía (87-71) y Puerto Rico (70-54).

En octavos, llegó a mandar por 26 puntos en el tercer cuarto ante Italia, pero terminó sufriendo por la reacción italiana que llegó a empatar a falta de poco más de un minuto antes de caer por 82-84 y con una bandeja saliéndose y que habría llevado el choque a la prórroga. En este encuentro, Australia estuvo liderada por la base Isobel Borlase (30 puntos) y otra de sus referentes como Steph Talbot (14 y 9 rebotes), jugadora de Las Vegas Aces y superviviente precisamente junto a Magbegor y Smith de la semifinal de 2018.

El equipo de Miguel Méndez deberá intentar llevar el partido a su terreno y no caer en el juego más físico de las australianas, faceta en la que son superiores, aunque lo vivido en octavos les puede pasar factura. Por este motivo, evitar las pérdidas que lastraron sobre en la derrota ante Mali (17) y recuperar la buena puntería exterior del primer día ante la anfitriona se antojan claves para poder superar a su rival, también con alguna jugadora conocida por la afición española como Chloe Bibby que jugó la pasada temporada en el Spar Girona.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Cazorla, Martín, Conde, Carrera y Fam --posible quinteto inicial--, Ortiz, Ginzo, Pueyo, Gustafson, Buenavida, Flórez y Torrens.

AUSTRALIA: Melbourne, Wilson, Talbot, Bourne y Bibby --posible quinteto inicial-- Fowler, Reid, Aokuso, Sowah, Borlase y Magbegor.

--PABELLÓN: Uber Arena de Berlín.

--HORA: 20.45/Teledeporte-Movistar+.