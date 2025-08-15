España busca el plus de ganar en Francia

Los de Scariolo apuran la preparación del Eurobasket con un segundo asalto contra los galos

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto disputa su segundo asalto contra Francia este sábado (21.00) en París después de un primer test el jueves en Badalona donde se impuso el cuadro galo, en busca de seguir avanzando en la preparación para el Eurobasket.

Los de Sergio Scariolo pelearon contra la subcampeona olímpica en el Olímpic, pero Francia pareció tener siempre un poco más para terminar despegándose en los últimos minutos. Con todo, España estuvo en la pelea, se dejó mucho tiro libre, y tuvo su opción de sacar un resultado positivo pese al margen de mejora.

La vigente campeona de Europa encajó su segunda derrota en tres partidos de preparación, tras caer ante Portugal y ganar a República Checa en Málaga. Ahora, el nivel sube con Francia delante y otro poco si cabe jugando a domicilio este sábado en París. España afina cada vez más su fortaleza defensiva pero necesita más acierto.

El físico y la agresividad de Francia también forzaron mucha situación complicada, errores y falta de puntería. Además, Scariolo sigue lidiando con distintos problemas físicos, con Darío Brizuela ausente en la segunda parte en Badalona, añadiendo más dudas físicas a las que arrastran Alberto Díaz y Santi Aldama.

Así, Willy Hernangómez, Joel Parra y Santi Yusta fueron los mejores en una España que apela a su gen competitivo para aprovechar los ensayos y llegar preparada para al debut del día 28 de agosto en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol contra Georgia.

El nuevo base del Real Madrid Theo Maledon, quien precisamente estará a las órdenes de Scariolo en el equipo blanco, y el joven Zaccharie Risacher fueron quienes remataron a una España que llegó al límite de fuerzas a los últimos minutos. Con todo, la preparación mantiene una línea ascendente a seguir en París.

La visita a la subcampeona olímpica supone la penúltima etapa de la gira de amistosos hacia la defensa del título continental. Después de Francia, será otro rival de nivel como la Alemania de Alex Mumbrú la que termine de pulir a España en otro doble enfrentamiento en Madrid y Colonia.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Nogués, Brizuela, W. Hernangómez, J. Hernangómez, Ferrando, Abalde, Saint-Supéry, De Larrea, López-Arostegui, Parra, Pradilla, Puerto, Sima y Yusta.

FRANCIA: Cordinier, Coulibaly, Francisco, Hifi, Hoard, Jaiteh, Luwawu-Cabarrot, Maledon, Okobo, Poirier, Sarr, Risacher, Strazel y Yabusele.

--PABELLÓN: Accor Arena.

--HORA: 21.00/Teledeporte.