España cae con Australia y se despide de las medallas en el Mundial de BSR

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto en silla no podrá pelear por las medallas en el Mundial que se está disputando en la ciudad canadiense de Ottawa después de perder este martes en los cuartos de final por un ajustado 70-66 ante una Australia de un imparable Jaylen Brown.

La actual campeona de Europa no podrá estar entre las cuatro mejores del campeonato tras caer en un duelo muy igualado en el que su mejor juego colectivo no le bastó para contener a un rival que contó con un estelar Brown, autor de 41 de los 70 puntos de los suyos y que acumuló casi todo el ataque oceánico, con 36 lanzamientos, alguno de ellos claves cuando todo estaba por decidir.

Sólo Bill Latham y Tom O'neill Thorne hicieron dobles dígitos de anotación, 10 cada uno, para un combinado australiano que cuidó muy bien el balón con dos pérdidas en comparación con las 13 que concedió el equipo que entrena Abraham Carrión sostenido por su quinteto titular, con cuatro de sus componentes anotando 12 o más puntos, con Ignacio Ortega, con 20, y Manu Lorenzo, con 16, los más destacados, y sin ningún punto de un banquillo donde sólo Pablo Lavandeira tuvo algo de participación con una veintena de participación.

Con todo, España compitió hasta el final ante una Australia, que hizo daño por dentro y en las segundas oportunidades en un continuo toma y daca que lo dejó todo por decidir para los últimos diez minutos de cuarto de final, con 51-52 para la campeona de Europa.

Pero ahí, apareció Brown con cinco puntos seguidos para dar la delantera en el marcador a los suyos (58-54). El combinado español se atascó en ataque y Australia no lo desaprovechó para coger la máxima renta del encuentro (64-58). Carrión pidió tiempo muerto y su equipo reaccionó con carácter para volver a igualar el partido tras una canasta de dos de 'Pincho' Ortega (66-66). Quedaba 1:56 y de nuevo emergió la estrella 'aussie' con cuatro puntos para sentenciar a los españoles, sin acierto en el tramo decisivo.