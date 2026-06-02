España cosecha una derrota y un triunfo en el arranque del Mundial Femenino de baloncesto 3x3

Archivo - Gracia Alonso de Armiño, durante un partido. - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto 3x3 ha comenzado su participación en la Copa Mundial de la FIBA en dicha modalidad, que se está disputando en Varsovia (Polonia), con una derrota frente a Hungría por 21-12 y una victoria contra Mongolia por 11-13.

Formado por Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Cecilia Muhate y Alba Prieto, el cuarteto español arrancó este martes ante las húngaras. Pero, pese a remontar un tempranero marcador adverso (de 3-1 a 4-5), España tuvo escaso ritmo y ya fue a remolque hasta verse superada por Virág Takács-Kiss, Klaudia Papp, Réka Lelik y Vivi Böröndy.

En su segundo duelo de la jornada, las pupilas de Sandra Ygueravide aguantaron el pulso inicial contra Ariuntsetseg Bat-Erdene, Bolor-Erdene Battsooj, Narangoo Erdenebayan y Khulan Onolbaatar. Habiendo encajado dos canastas dobles seguidas, España se vio pronto 7-3 por debajo, pero Muhate mejoró en el poste bajo y Prieto empató luego desde el perímetro.

A menos de un minuto para la conclusión del partido, Alarcón situó el 11-12 en el marcador y España apretó en defensa. Muhate desde la línea de personal añadió un punto más a esa corta ventaja y sobre la bocina falló Onolbaatar un doble que hubiese mandado todo a la prórroga.