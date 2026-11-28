Archivo - Willy Hernangómez, en un partido con la selección española. - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto se enfrentará este domingo (18:00 horas) a la selección de Grecia, durante la jornada 4 de la segunda ronda en la fase clasificatoria para la Copa Mundial de la FIBA 2027, con el propósito de dar otro golpe sobre la mesa dentro del reñido Grupo I y mirando de reojo los partido de Ucrania y de Georgia.

Tras imponerse por un rotundo 62-93 en su visita a Montenegro en la jornada anterior, España recondujo su rumbo hacia un torneo mundialista para el que ya tienen su billete asegurado otras potencias europeas como Turquía, Francia, Alemania, Polonia y Croacia. En este contexto, los pupilos de Chus Mateo colideran ese Grupo I con un balance de 6-3.

Ucranianos y georgianos tienen el mismo registro, Portugal ocupa el cuarto puesto con 5-4 y por debajo están tanto Grecia como Montenegro con marca de 4-5, todo en un puño a falta de ésta y dos jornadas más para concluir la segunda ronda en la fase clasificatoria desde Europa.

Mientras busca un nuevo golpe sobre la mesa, 'La Familia' tiene la oportunidad también de tomarse cierta revancha porque en el precedente más inmediato contra los griegos, jugado en agosto, España cayó en su visita a Atenas por 108-106 tras un par-tido con prórroga incluida.

Sus estiletes en ataque fueron Tyler Dorsey, Dinos Mitoglou, Vassilis Toliopoulos y Kostas Papanikolaou, que para este partido presumiblemente volverán a ser de confianza para su entrenador, el legendario exjugador Vassilis Spanoulis. No obstante, los helenos sufrieron un tropezón el pasado jueves con su derrota en casa por 88-92 frente a Georgia.

La urgencia por ganar estará claramente en el bando visitante, pues solo los tres primeros del grupo se clasifican para el Mundial. Desde la distancia, la estrella ausente Giannis Antetokounmpo (de los Miami Heat) lamentó esa derrota ante el combinado georgiano y sus declaraciones han aumentado la presión para Spanoulis y sus pupilos por lograr el triunfo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Fernández, Alonso, Paulí, Oriola y W.Hernangómez --posible quinteto inicial--; J.Hernangómez, Cárdenas, Saint-Supéry, Parra, Brizuela, Reyes, Paulí y Bassas.

GRECIA: Lountzis, Dorsey, Mitoglou, K.Antetokounmpo y Papanikolaou --posible quinteto inicial-; T. Antetokounmpo, Chougkaz, Kalaitzakis, Karagiannidis, Netzipoglou, Nikolaidis y Toliopoulos.

--ÁRBITROS: Krejic (SLO), Horozov (BUL) y Proc (POL).

--PABELLÓN: Multiusos Fontes do Sar.

--HORA: 18.00/Teledeporte y M+ Vamos 2.