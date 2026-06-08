España se enfrentará a Rumanía y Dinamarca en la fase de grupos del PreEuropeo masculino de 3x3

La selección española masculina de baloncesto 3x3 - FEB

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto 3x3 se enfrentará a Rumanía y Dinamarca en la fase de grupos del PreEuropeo, que se celebrará en Bucarest del 16 al 17 de junio.

Los de Pedro Meléndez, que la semana pasada no pudieron defender su título mundial y cayeron en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Varsovia, serán uno de los once equipos que buscarán en la capital rumana las dos plazas para la Copa de Europa de Amberes del mes de septiembre.

España estará encuadrada en el Grupo B junto a Rumanía y Dinamarca. El Grupo A lo conformarán Austria, Bosnia y Herzegovina y Estonia; el C, República Checa, Gran Bretaña y Suecia; y el D, Ucrania y Grecia.

Los dos primeros clasificados de cada grupo se clasificarán para la siguiente fase. A partir de ahí, deberán ganar dos eliminatorias directas para conseguir el pasaporte a la Copa de Europa. España debutará el martes ante Dinamarca (11.40 horas), mismo día que se enfrentará a Rumanía (17.25 horas).

Para el miércoles será el cruce ante los equipos del Grupo D (Ucrania y Grecia), y el partido decisivo que dará acceso a la Copa de Europa. El rival más potente será Austria, cabeza de serie del Grupo A, que en teoría iría por la otra parte del cuadro si los dos equipos terminan como líderes sus respectivos grupos.