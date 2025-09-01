Archivo - Willy Hernangómez intenta un lanzamiento ante Nicol Melli durante un España-Italia - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

España examina ante Italia su aprendizaje y su futuro en el Eurobasket

El duelo contra la selección de Pozzecco pone a prueba el nivel real de 'La Familia' y sus opciones en el grupo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de baloncesto se enfrenta este martes (20.30 horas/La 2) a Italia en su cuarto partido del Eurobasket, en un duelo clave para determinar los cruces en los octavos de final y su futuro en el torneo, enderezado, pero no totalmente, tras las abultadas victorias ante Bosnia-Herzegovina y Chipre.

El 'Tourmalet' particular del combinado dirigido por Sergio Scariolo comienza este martes con el duelo ante Italia y continuará el jueves, con el partido contra la Grecia de Giannis Antetokounmpo, los dos mejores equipos del Grupo C y contra los que se va a jugar sus opciones para los octavos de final sin tener que depender de nadie. Dos exámenes de mucho nivel que pondrán a prueba el nivel de aprendizaje de la actual campeona de Europa que requirió Sergio Scariolo tras el duro revés del debut ante Georgia que ha complicado un tanto las cosas.

Por ello, el partido contra Italia se antoja de gran importancia para dar un paso de gigante hacia los cruces y no quedar a expensas de una tensa jornada final y alguna carambola fatal. Además, el triunfo ante los de Gianmarco Pozzecco ayudaría al combinado español a aspirar a una de las dos primeras plazas de cara a un primer partido eliminatorio, con el posible rival toda una incógnita por cómo se está desarrollando el Grupo D.

España e Italia llegan empatadas con un balance de 2-1, aunque en el caso de los italianos tienen a su favor que la derrota ha sido ante la potente Grecia de Giannis Antetokounmpo y que han derrotado ya Georgia y Bosnia-Herzegovina, por lo que en caso de imponerse a la actual campeona se aseguraría uno de los dos primeros puestos porque su cierre es contra Chipre.

El combinado español acude a esta importante mucho más animada tras su decepcionante estreno ante Georgia, del que ha sabido rehacerse para dar un paso adelante. Y uno más grande tendrá que dar para batir a un rival de exigencia y ya con la urgencia clasificatoria como factor a gestionar por un equipo un tanto inexperto.

Las contundentes victorias contra Bosnia-Herzegovina (88-67) y la paliza incontestable contra la anfitriona Chipre (91-47) han venido acompañadas de buenas noticias tanto en lo colectivo como en lo individual. En el primer aspecto, tras los problemas ante Georgia en el triple, ha mejorado el acierto, con 15 y 14 triples anotados ante bosnios y chipriotas, respectivamente, y un total de 54 asistencias entre los dos encuentros, un buen balance respecto a las pérdidas.

FONTECCHIO LLEGA 'CALIENTE'

En el segundo, ha habido jugadores clave que han mejorado como es el caso del pívot y capitán Willy Hernangómez y el ala-pívot Santi Aldama, que ha sido clave en la mejora desde el triple, sobre todo ante Bosnia-Herzegovina (4/6), mientras que los jóvenes bases Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea también han ganado confianza, con el segundo promediando cinco asistencias por partido.

Por su parte, Italia está mostrando una buena cara en este Eurobasket donde la gran amenaza es el alero de los Miami Heat Simone Fontecchio, que registró 39 puntos, con un espectacular 7/10 en el triple, y 8 rebotes en la victoria contra los bosnios, tras un inicio dubitativo en los primeros partidos.

Otros jugadores conocidos del baloncesto nacional en el bando italiano y que también llegan de firmar su mejor partido en el torneo son los bases Marco Spisu (Casademont Zaragoza) y Darius Thompson, ex de Baskonia y nuevo jugador del Valencia Basket, mientras que hay jugadores de la 'vieja guardia' como Danilo Gallinari y Nicolo Melli.

Las dos selecciones volverán a chocar su tradicional rivalidad en el Viejo Continente, aunque la italiana lleva dos décadas sin una gran alegría, la plata olímpica de Atenas 2004. Un año antes, bronce en el Eurobasket, en lo que fue su última vez en una semifinal en el campeonato continental, donde no se ven las caras desde 2015, con triunfo de Italia por 105-98. A nivel oficial, compartieron grupo en la fase de clasificación para el Mundial de 2023, donde intercambiaron triunfos como visitantes, mientras que los de Pozzecco se llevaron el último duelo, un amistoso previo al Preolímpico para París de 2024.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ITALIA: Spagnolo, Pajola, Fontecchio, Melli, Mouhamet--posible quinteto inicial-- Akele, Gallinari, Niang, Ricci, Spisu, Thompson y Procida.

ESPAÑA: De Larrea, Yusta, Parra, Aldama y W.Hernangómez --posible quinteto inicial-- Brizuela, J.Hernangómez, Pradilla, López-Arostegui, Saint-Supéry, Puerto y Sima.

--PABELLÓN: Spyros Kyprianou Arena.

--HORA: 20.30/La 2.