Scariolo: "Italia tiene mucho oficio y nuestro paso adelante debe ser en muchas direcciones"

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, aseguró que Italia, su rival este martes en un partido clave en el Eurobasket, es "un equipo superexperto, con talento y con mucho oficio" y que les pondrá "en problemas serios", por lo que no esconde que "el paso adelante" de sus jugadores "debe ser en muchas direcciones".

"Italia es un equipo superexperto, con talento y que ha añadido mucha capacidad atlética con la incorporación muy eficaz de Diouf y Niang, sobre todo en un eje ya muy cohesionado que lleva mucho tiempo jugando juntos y con el mismo entrenador", remarcó Scariolo ante los medios en declaraciones facilitadas por la FEB.

El técnico italiano recordó que su rival "ha demostrado en la preparación y aquí en el Eurobasket el ser un equipo de alto nivel". "Y va realmente a ponernos problemas serios, ya sea en defenderles y también en atacar porque es un equipo también muy bueno a nivel defensivo", advirtió.

El de Brescia aseguró que ya ha visto "un paso adelante de experiencia" en su equipo, y aunque aclaró que esto "no siempre es un paso adelante de mejora", sí que considera que lo han "dado en los últimos dos partidos" ante Bosnia-Herzegovina y Chipre, "rivales menos fuertes que Italia por supuesto".

"Yo creo que este martes va a ser un buen momento para estar muy concentrados a lo largo de todo el partido y sobre todo a lo largo de toda la posesión porque ellos la usan muy bien, no tienen prisa de tirar y cuando tienen un tiro abierto tienen muchísimos tiradores de tres, pero también tienen paciencia para seguir jugando y no pierden muchos balones, muy pocos. Se ve que tiene mucho oficio y mucha experiencia en su juego, así que desde luego el paso que tenemos que dar, lo tenemos que dar en muchas direcciones, no solo en una", añadió al respecto.

En este sentido, Scariolo espera que con el paso de estos partidos cada jugador "vaya asumiendo su rol con cada vez más personalidad y sentido de responsabilidad" y que lo deben hacer "con paciencia, sin ninguna presión individual sobre una prestación que a veces puede salir y otras no, y ayudando al equipo".