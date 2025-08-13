España y Francia se miden en Badalona en la primera entrega de 'Le Classique'

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto se enfrenta este jueves (21.00 horas) a la selección francesa en el Palau Olímpic en el Torneo Ciudad de Badalona, un encuentro que ha sido bautizado como 'Le Classique' (El Clásico) y que el equipo de Sergio Scariolo espera que les ayude para empezar a ver cual es su nivel real a falta de dos semanas para que arranque el Eurobasket.

El partido de este jueves será la primera entrega de un duelo que se repetirá el próximo sábado en el Accor Arena (París) a la misma hora. El duelo de 'ida' de este clásico del baloncesto europeo se disputará en el Palau Olímpic de Badalona, que once años después volverá a acoger un choque de la selección española, siendo un encuentro de primer nivel.

Este será el tercer partido de la gira de preparación del combinado nacional antes del Eurobasket, tras caer frente a Portugal (74-76) y vencer a la República Checa (87-73) la semana pasada en el Martín Carpena de Málaga. Dos encuentros ante dos rivales que están un escalón debajo de las favoritas a lograr el título, por lo que la disputa del choque de este jueves contra Francia supondrá una subida de nivel para el equipo dirigido por Sergio Scariolo.

De cara a este duelo de primer nivel, el técnico italiano ha descartado prácticamente tanto a Santi Aldama como a Alberto Díaz, quienes siguen con molestias y tampoco se espera que estén disponibles para el encuentro de este sábado en París. Mientras que Alberto Abalde es duda, aunque parece que podrá jugar tras haberse perdido el último partido frente a República Checa.

Enfrente estará Francia, que a pesar de no contar con dos de sus máximas estrellas como Victor Wembanyama y Rudy Gobert, dispone de un equipo con muchísimo talento y en el que se encuentran hasta cuatro jugadores NBA. Dos de ellos (Risacher y Sarr) fueron escogidos en la primera y segunda posición del Draft de 2024, siendo dos de sus principales líderes a pesar de su juventud.

Además, este encuentro supondrá la reedición de la final del pasado Eurobasket, que venció España (88-76) con 27 puntos de Willy Hernángomez. El pívot del Barça tendrá que volver a asumir mucho protagonismo en el choque de este jueves, en el que se medirá a una defensa muy física por parte del conjunto galo, siendo la primera prueba de nivel para el equipo de Sergio Scariolo en esta gira de preparación antes del Eurobasket.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Nogués, Brizuela, W. Hernangómez, J. Hernangómez, Ferrando, Abalde, Saint-Supéry, De Larrea, López-Arostegui, Parra, Pradilla, Puerto, Sima y Yusta.

FRANCIA: Cordinier, Coulibaly, Francisco, Hifi, Hoard, Jaiteh, Luwawu-Cabarrot, Maledon, Okobo, Poirier, Sarr, Risacher, Strazel y Yabusele.

--ÁRBITROS: Castillo, Rosso y Mendoza.

--PABELLÓN: Palau Olímpic de Badalona.

--HORA: 21.00/Teledeporte.