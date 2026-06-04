España Futuro viaja a Nápoles para jugar dos amistosos contra Italia tras su preparación en Madrid. - FEB

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

España Futuro, la selección femenina de baloncesto de jóvenes promesas, ha viajado este jueves a Nápoles para afrontar el 6 y 7 de junio sendos amistosos contra Italia, después de completar cinco días de entrenamientos en la Caja Mágica de Madrid a las órdenes de Anna Montañana.

Montañana ha desarrollado una intensa concentración en la capital de España con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento y la formación de algunas de las jugadoras jóvenes con mayor proyección del baloncesto español.

España Futuro se enfrentará a Italia el sábado y domingo, ambos a las 20:30 horas, en el Alcott Arena de Nápoles. Además, el seleccionador nacional absoluto, Miguel Méndez, acompañará al equipo durante esta fase de la concentración para continuar observando de cerca la evolución de las jugadoras y reforzar la conexión entre España Futuro y la selección absoluta.