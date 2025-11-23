España inicia este lunes la 'era Chus Mateo'

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto inicia este lunes en Guadalajara la concentración para los primeros partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2027, que supondrá la primera de Chus Mateo como seleccionador y en la que el alero de Casademont Zaragoza Santi Yusta es el único jugador que repite respecto a la lista del Eurobasket de septiembre.

En la localidad alcarreña, el combinado español preparará los dos encuentros de la 'ventana' ante Dinamarca, que se jugará el jueves 27 de noviembre en Copenhague (18.30 horas), y ante Georgia, el domingo 30 en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín (19.45 hora peninsular española).

La primera convocatoria de Mateo no podrá contar con los jugadores que militan en clubes de Euroliga, en la NBA o en el baloncesto universitario estadounidense. El único jugador Euroliga de la convocatoria es el ala-pívot del Real Madrid Izan Almansa.

El capitán y jugador con más internacionalidades será el base de Unicaja de Málaga Alberto Díaz, que vuelve a 'La Familia' tras perderse el Eurobasket por lesión, y el escolta de La Laguna Tenerife Jaime Fernández también regresa tras superar la lesión que le impidió estar en la última lista de Sergio Scariolo. Podrían debutar Lluís Costa, base de Covirán Granada, y Great Osobor, ala-pívot del Science City Jena alemán.

Los 14 elegidos son Alberto Díaz, Álvaro Cárdenas, Lluís Costa, Jaime Fernández, Francis Alonso, Pep Busquets, Santi Yusta, Alex Reyes, Oriol Paulí, Dani Díez, Miquel Salvó, Izan Almansa, Great Osobor y Fran Guerra. Además, Miguel González y Miguel Allen también han recibido la llamada del seleccionador español como invitados.